"Дефицит нужно закрыть" — Зеленский призвал депутатов к "позитивным голосованиям" ради миллиардов для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народным депутатам и подчеркнул: миллиарды долларов Украине могут принести положительные голосования. Глава государства также призвал всех «быть одинаково результативными ради Украины», передает УНН.

Я благодарен всем парламентариям, которые сегодня голосовали положительно в Верховной Раде. И также на эту неделю запланирована часть законопроектов, которые означают для Украины деньги от партнеров, если честно. Семь законопроектов в повестке дня, большинство из них — это первое чтение, но каждый из них необходим для финансирования дефицита государственного бюджета — заявил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Президент подчеркнул, что «это вопрос государственного значения, который касается всех, абсолютно всех в Украине, а не кого-то отдельно — не отдельной партии, группы или личности».

Некоторые вещи могут быть сложными, могут быть неприятными и непопулярными. Но сейчас без этих вещей невозможно. Невозможно обеспечить полную потребность нашей обороны, устойчивости Украины. Украина — это больше, чем любая партия, или интерес, или пиарная стратегия. Дефицит нужно закрыть. Это миллиарды долларов, которые Украине могут принести именно положительные голосования. Я прошу всех в нашем государстве быть одинаково результативными ради Украины — резюмировал Зеленский.

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