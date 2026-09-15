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В Україні зросте вартість проїзду в електричках - стали відомі тарифи та коли їх буде запроваджено

Київ • УНН

 • 13063 перегляди

Вартість проїзду у приміських поїздах становитиме від 30 до 150 грн залежно від відстані. Із 15 вересня нові тарифи діють у трьох областях.

В Україні зросте вартість проїзду в електричках - стали відомі тарифи та коли їх буде запроваджено

Укрзалізниця переходить на нову модель ціноутворення у приміських поїздах, мінімальна вартість становитиме 30 гривень, а максимальна - 150 гривень. Нові тарифи запроваджуватимуть поступово і вже сьогодні будуть діяти у трьох областях, передає УНН.

Переходимо на шестизонову систему тарифів. Кожна зона охоплює певну відстань, і незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду 

- повідомили у компанії.

 Деталі

Як повідомили в УЗ, наразі ситуація з перевезеннями пасажирів у приміському сполученні є надскладною. Низка адміністрацій хронічно не сплачує за перевезення пільговиків. Також ситуацію ускладнює здорожчання за останні роки електроенергії, пального та інших ресурсів, що ще більше збільшує собівартість перевезень.

Ці зміни дозволять частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду. Пасажири, які їздять на максимальні відстані в межах своїх тарифних зон, взагалі не відчують збільшення вартості проїзду. Нова система також дозволить зберегти діючі приміські сполучення та зупинки, а також спрямувати більше коштів на ремонт і модернізацію приміських поїздів 

- додали в компанії.

Діятиме така тарифна сітка: 

  • до 50 км — 30 грн; 
    • 51–90 км — 55 грн; 
      • 91–130 км — 75 грн; 
        • 131–170 км — 95 грн; 
          • 171–250 км — 115 грн; 
            • понад 250 км — 150 грн. 

              В УЗ додали, що нові тарифи запроваджуємо поступово. З 15 вересня вони діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях.

              З 22 вересня — в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях.

              Згодом нова шестизонова система працюватиме і в інших регіонах України.

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              Антоніна Туманова

              СуспільствоЕкономіка
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