В Украине вырастет стоимость проезда в электричках — стали известны тарифы и когда их введут
Киев • УНН
Стоимость проезда в пригородных поездах составит от 30 до 150 грн в зависимости от расстояния. С 15 сентября новые тарифы действуют в трех областях.
"Укрзалізниця" переходит на новую модель ценообразования в пригородных поездах, минимальная стоимость составит 30 гривен, а максимальная — 150 гривен. Новые тарифы будут вводить постепенно, и уже сегодня они будут действовать в трех областях, передает УНН.
Переходим на шестизоновую систему тарифов. Каждая зона охватывает определенное расстояние, и независимо от того, сколько километров в ее пределах проехал пассажир, будет действовать фиксированная стоимость проезда
Детали
Как сообщили в УЗ, в настоящее время ситуация с перевозками пассажиров в пригородном сообщении является крайне сложной. Ряд администраций хронически не оплачивает перевозку льготников. Также ситуацию осложняет подорожание за последние годы электроэнергии, топлива и других ресурсов, что еще больше увеличивает себестоимость перевозок.
Эти изменения позволят частично сократить убытки от пригородных перевозок без существенного повышения стоимости проезда. Пассажиры, которые ездят на максимальные расстояния в пределах своих тарифных зон, вообще не почувствуют увеличения стоимости проезда. Новая система также позволит сохранить действующие пригородные сообщения и остановки, а также направить больше средств на ремонт и модернизацию пригородных поездов
Будет действовать следующая тарифная сетка:
- до 50 км — 30 грн;
- 51–90 км — 55 грн;
- 91–130 км — 75 грн;
- 131–170 км — 95 грн;
- 171–250 км — 115 грн;
- более 250 км — 150 грн.
В УЗ добавили, что новые тарифы вводятся постепенно. С 15 сентября они будут действовать в Киевской, Черниговской и Житомирской областях.
С 22 сентября — в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях.
Позже новая шестизоновая система будет действовать и в других регионах Украины.
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