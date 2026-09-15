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В Украине вырастет стоимость проезда в электричках — стали известны тарифы и когда их введут

Киев • УНН

 • 22713 просмотра

Стоимость проезда в пригородных поездах составит от 30 до 150 грн в зависимости от расстояния. С 15 сентября новые тарифы действуют в трех областях.

В Украине вырастет стоимость проезда в электричках — стали известны тарифы и когда их введут

"Укрзалізниця" переходит на новую модель ценообразования в пригородных поездах, минимальная стоимость составит 30 гривен, а максимальная — 150 гривен. Новые тарифы будут вводить постепенно, и уже сегодня они будут действовать в трех областях, передает УНН.

Переходим на шестизоновую систему тарифов. Каждая зона охватывает определенное расстояние, и независимо от того, сколько километров в ее пределах проехал пассажир, будет действовать фиксированная стоимость проезда 

- сообщили в компании.

Детали

Как сообщили в УЗ, в настоящее время ситуация с перевозками пассажиров в пригородном сообщении является крайне сложной. Ряд администраций хронически не оплачивает перевозку льготников. Также ситуацию осложняет подорожание за последние годы электроэнергии, топлива и других ресурсов, что еще больше увеличивает себестоимость перевозок.

Эти изменения позволят частично сократить убытки от пригородных перевозок без существенного повышения стоимости проезда. Пассажиры, которые ездят на максимальные расстояния в пределах своих тарифных зон, вообще не почувствуют увеличения стоимости проезда. Новая система также позволит сохранить действующие пригородные сообщения и остановки, а также направить больше средств на ремонт и модернизацию пригородных поездов 

- добавили в компании.

Будет действовать следующая тарифная сетка: 

  • до 50 км — 30 грн; 
    • 51–90 км — 55 грн; 
      • 91–130 км — 75 грн; 
        • 131–170 км — 95 грн; 
          • 171–250 км — 115 грн; 
            • более 250 км — 150 грн. 

              В УЗ добавили, что новые тарифы вводятся постепенно. С 15 сентября они будут действовать в Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

              С 22 сентября — в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях.

              Позже новая шестизоновая система будет действовать и в других регионах Украины.

              Поезда до Сум больше не будут курсировать, «Укрзалізниця» будет останавливать их в Конотопе12.09.26, 11:52 • 15525 просмотров

              Антонина Туманова

              ОбществоЭкономика
              Тарифы
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