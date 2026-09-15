На Сумщині продовжили комендантську годину - скільки триватиме

На Сумщині відзавтра комендантська година триватиме на годину довше - з 00:00 до 05:00. Відповідне рішення ухвалили спільно з військовим командуванням з урахуванням безпекової ситуації. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

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Григоров зазначив, що на початку літа тривалість комендантської години була тимчасово скорочена до 04:00. Такі зміни тоді запровадили на визначений період на прохання аграріїв Сумщини – додаткова ранкова година була необхідна для проведення сезонних польових робіт.

Термін дії цього рішення завершується, тому з завтрашнього дня комендантська година повертається до режиму 00:00 –05:00. Прошу всіх враховувати це під час планування поїздок та роботи. Безпека залишається головним пріоритетом - резюмував голова ОВА.

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