Ліга Європи УЄФА 2026/27: розклад та учасники лігового етапу
Київ • УНН
16 вересня стартує етап ліги Ліги Європи за участю 36 команд. Українці представляють "Бенфіку", "Андерлехт", "Сандерленд" та "Олімпіакос".
У середу, 16 вересня, стартує груповий етап Ліги Європи. Хоч і українські клуби не змогли пробитися до групового етапу, до єврокубку вийшли команди, за які виступають українські футболісти, пише УНН.
Як змінився формат Ліги Європи цього сезону
Як і у попередніх сезонах, в етапі ліги Ліги Європи 2026/27 зіграють 36 команд. Кожна команда зіграє з вісьмома суперниками в одноматчевих поєдинках: по чотири домашні та чотири виїзні матчі. 8 кращих команд напряму вийдуть в 1/8 фіналу, команди, що посядуть 9-24 місця, проведуть додатковий раунд плейоф, у якому розіграють ще 8 місць в 1/8 фіналу.
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Розклад матчів 16-17 вересня
У середу, 16 вересня, зіграють наступні пари: о 19:45 відбудеться два матчі - "Арарат" - "Спарта" та "Омонія" - "Сельта".
Решта матчів відбудеться о 22:00:
- “Андерлехт” - “Ліон”;
- “Баєр” - “Цельє”;
- “Мілан” - “Бенфіка”;
- “Олімпіакос” - “Ягеллонія;
- “Сандерленд” - “АЗ”;
- “Хапоель Беер-Шева” - “Динамо Загреб”;
- “Штурм” - “Ренн”.
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У четвер, 17 вересня, о 19:45 зіграють: "Левскі" - "Зальцбург" та "ОФІ" - "Гоффенгайм".
О 22:00 зіграють наступні пари:
- “Бешикташ” - “Марсель”;
- “Вікторія Пльзень” - “Рояль Уніон”;
- “Кристал Пелес” - “Лех”;
- “Ліллестрем” - “Торреенсе”;
- “Реал Сосьєдад” - “Борнмут”;
- “Селтік” - “Ференцварош”;
- “Ювентус” - “Неймеген”.
В Україні транслятором матчів Ліги Європи є OTT-платформа Megogo.
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Як виступають українські клуби в турнірі
Цього сезону жоден український клуб не зміг пробитися до групового етапу Ліги Європи, проте на турнірі виступають команди, за які виступають українці. Так, як вже зазначалося, португальська "Бенфіка" Анатолія Трубіна та Георгія Судакова зустрінеться із італійським "Міланом".
Бельгійський "Андерлехт" Данила Сікана зустрінеться із французьким "Ліоном", а англійський "Сандерленд" Тімура Тутерова зустрінеться з нідерландським "АЗ".
Окрім того, грецький "Олімпіакос" Романа Яремчука зустрінеться із польською "Ягеллонією".
До слова, перед початком сезону "Олімпіакос" не вніс до заявки на Лігу Європи Яремчука, однак керівництво грецького клубу повернуло українця до заявки через травму Аюба Ель-Каабі.
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