Лига Европы УЕФА 2026/27: расписание и участники этапа лиги

В среду, 16 сентября, стартует групповой этап Лиги Европы. Хотя украинские клубы не смогли пробиться в групповой этап, в еврокубке выступят команды, за которые играют украинские футболисты, пишет УНН.

Как изменился формат Лиги Европы в этом сезоне

Как и в предыдущих сезонах, в лиговом этапе Лиги Европы 2026/27 сыграют 36 команд. Каждая команда проведёт матчи с восемью соперниками в одноматчевых поединках: четыре домашних и четыре выездных матча. 8 лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие 9-24 места, проведут дополнительный раунд плей-офф, в котором разыграют ещё 8 путёвок в 1/8 финала.

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Расписание матчей 16-17 сентября

В среду, 16 сентября, сыграют следующие пары: в 19:45 состоятся два матча — "Арарат" — "Спарта" и "Омония" — "Сельта".

Остальные матчи состоятся в 22:00:

“Андерлехт” — “Лион”;

“Байер” — “Целе”;

“Милан” — “Бенфика”;

“Олимпиакос” — “Ягеллония”;

“Сандерленд” — “АЗ”;

“Хапоэль Беэр-Шева” — “Динамо Загреб”;

“Штурм” — “Ренн”.

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В четверг, 17 сентября, в 19:45 сыграют: "Левски" — "Зальцбург" и "ОФИ" — "Хоффенхайм".

В 22:00 сыграют следующие пары:

“Бешикташ” — “Марсель”;

“Виктория Пльзень” — “Рояль Унион”;

“Кристал Пэлас” — “Лех”;

“Лиллестрём” — “Торреенсе”;

“Реал Сосьедад” — “Борнмут”;

“Селтик” — “Ференцварош”;

“Ювентус” — “Неймеген”.

В Украине транслятором матчей Лиги Европы является OTT-платформа Megogo.

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Как выступают украинские клубы в турнире

В этом сезоне ни один украинский клуб не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, однако в турнире выступают команды, за которые играют украинцы. Так, как уже отмечалось, португальская "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова встретится с итальянским "Миланом".

Бельгийский "Андерлехт" Данила Сикана встретится с французским "Лионом", а английский "Сандерленд" Тимура Тутерова встретится с нидерландским "АЗ".

Кроме того, греческий "Олимпиакос" Романа Яремчука встретится с польской "Ягеллонией".

К слову, перед началом сезона "Олимпиакос" не включил Яремчука в заявку на Лигу Европы, однако руководство греческого клуба вернуло украинца в заявку из-за травмы Аюба Эль-Кааби.

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