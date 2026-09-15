Лига Европы УЕФА 2026/27: расписание и участники этапа лиги
Киев • УНН
16 сентября стартует этап лиги Лиги Европы с участием 36 команд. Украинцы представляют "Бенфику", "Андерлехт", "Сандерленд" и "Олимпиакос".
В среду, 16 сентября, стартует групповой этап Лиги Европы. Хотя украинские клубы не смогли пробиться в групповой этап, в еврокубке выступят команды, за которые играют украинские футболисты, пишет УНН.
Как изменился формат Лиги Европы в этом сезоне
Как и в предыдущих сезонах, в лиговом этапе Лиги Европы 2026/27 сыграют 36 команд. Каждая команда проведёт матчи с восемью соперниками в одноматчевых поединках: четыре домашних и четыре выездных матча. 8 лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие 9-24 места, проведут дополнительный раунд плей-офф, в котором разыграют ещё 8 путёвок в 1/8 финала.
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Расписание матчей 16-17 сентября
В среду, 16 сентября, сыграют следующие пары: в 19:45 состоятся два матча — "Арарат" — "Спарта" и "Омония" — "Сельта".
Остальные матчи состоятся в 22:00:
- “Андерлехт” — “Лион”;
- “Байер” — “Целе”;
- “Милан” — “Бенфика”;
- “Олимпиакос” — “Ягеллония”;
- “Сандерленд” — “АЗ”;
- “Хапоэль Беэр-Шева” — “Динамо Загреб”;
- “Штурм” — “Ренн”.
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В четверг, 17 сентября, в 19:45 сыграют: "Левски" — "Зальцбург" и "ОФИ" — "Хоффенхайм".
В 22:00 сыграют следующие пары:
- “Бешикташ” — “Марсель”;
- “Виктория Пльзень” — “Рояль Унион”;
- “Кристал Пэлас” — “Лех”;
- “Лиллестрём” — “Торреенсе”;
- “Реал Сосьедад” — “Борнмут”;
- “Селтик” — “Ференцварош”;
- “Ювентус” — “Неймеген”.
В Украине транслятором матчей Лиги Европы является OTT-платформа Megogo.
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Как выступают украинские клубы в турнире
В этом сезоне ни один украинский клуб не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, однако в турнире выступают команды, за которые играют украинцы. Так, как уже отмечалось, португальская "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова встретится с итальянским "Миланом".
Бельгийский "Андерлехт" Данила Сикана встретится с французским "Лионом", а английский "Сандерленд" Тимура Тутерова встретится с нидерландским "АЗ".
Кроме того, греческий "Олимпиакос" Романа Яремчука встретится с польской "Ягеллонией".
К слову, перед началом сезона "Олимпиакос" не включил Яремчука в заявку на Лигу Европы, однако руководство греческого клуба вернуло украинца в заявку из-за травмы Аюба Эль-Кааби.
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