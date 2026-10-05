Украина готовится к восстановлению авиасообщения: смогут ли вернуться отечественные перевозчики

Власти рассматривают возможность открытия неба для гражданской авиации до завершения войны. После возобновления гражданских полётов важно, чтобы на украинский рынок в первую очередь вернулись именно отечественные авиакомпании. Это позволит не только восстановить отрасль, но и обеспечить возвращение в Украину экономической активности, рабочих мест и налоговых поступлений, связанных с авиаперевозками. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал экономист Виктор Гальчинский.

Власти готовятся к открытию аэропортов

После начала полномасштабной войны украинские авиаперевозчики были вынуждены перенести значительную часть своей деятельности за границу, чтобы сохранить самолёты, экипажи и технический персонал. Несмотря на то, что деятельность авиакомпаний в настоящее время сосредоточена за пределами Украины, они продолжают платить налоги в Украине. По данным главы Государственной авиационной службы Украины Даниила Меньшикова, предприятия авиационной отрасли в 2022–2025 годах уплатили в бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов.

Периодически в информационном пространстве звучат предложения о возобновлении работы аэропортов в Украине в различных вариациях. Например, озвучивались идеи о восстановлении авиасообщения на Западе Украины.

По словам министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника, в настоящее время существует как политическое решение, так и экономическое понимание необходимости открытия неба над Украиной, и соответствующая подготовка уже ведётся. В частности, идёт работа по организации безопасных пространств, укрытий, обеспечению альтернативных источников электроэнергии и тому подобному. Украина также изучает опыт других стран, чьи аэропорты работают в условиях военных рисков.

Украинские авиакомпании могут не дождаться открытия неба

Обеспечение надлежащего уровня безопасности в условиях постоянных российских обстрелов, очевидно, потребует времени, однако украинские авиаперевозчики уже сейчас вынуждены работать в чрезвычайно сложных условиях. Закрытое небо лишило их внутреннего рынка, вынудило переориентироваться на международный рынок и нести дополнительные расходы на сохранение флота, экипажей и технического персонала. На фоне этих проблем дополнительным риском для отрасли стало уголовное давление, с которым столкнулся ряд отечественных авиакомпаний из-за нового подхода украинских государственных органов к налогообложению авиализинга. В таких условиях существует риск, что часть перевозчиков просто не дождётся момента, когда украинское небо снова будет открыто для гражданских полётов.

Как ранее писал УНН, представители авиационной отрасли уже длительное время обращают внимание на проблему нового толкования государственными органами лизинговых платежей в пользу нерезидентов, которое появилось без внесения каких-либо изменений в Налоговое законодательство или международные конвенции об избежании двойного налогообложения. Бюро экономической безопасности с 2024 года начало трактовать операции по лизингу воздушного транспорта у нерезидентов Украины как пользование оборудованием. По версии следствия, украинские авиаперевозчики должны были платить роялти за аренду самолётов и вертолётов. На основании такого подхода БЭБ открыло уголовные производства в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности в отношении МАУ, "Авиакомпания Константа", "Роза Ветров", Н3Operations и "Скайлайн экспресс". По данным УНН, в аналогичном деле также может фигурировать ещё одна авиакомпания — "Урга".

Расследования начаты несмотря на то, что почти все авиаперевозчики успешно прошли налоговые проверки, а замечания налоговиков, касавшиеся лизинга, были лишь к одной компании.

Представители авиационной отрасли настаивают, что проблема возникла из-за неоднозначного толкования норм законодательства и требует формирования единого государственного подхода. Кроме того, трактовка авиализинга как роялти, чего нет ни в одной другой стране мира, делает украинских перевозчиков неконкурентоспособными на международном рынке.

Анализ данных Государственного реестра гражданских воздушных судов свидетельствует, что по состоянию на 29 июля 2026 года 27 частных авиакомпаний эксплуатировали 152 воздушных судна. Из них 131, или 86%, находились в аренде, тогда как лишь 21 самолёт и вертолёт (14%) принадлежат самим авиакомпаниям. Стоит отметить, что все арендованные коммерческие воздушные суда принадлежат иностранным владельцам. Поэтому под уголовным давлением может оказаться большинство украинских авиакомпаний, что может побудить их уйти с украинского рынка.

Важно, чтобы в Украину вернулись отечественные авиаперевозчики

Возвращение украинских авиакомпаний имеет не только фискальное, но и символическое значение. К сожалению, наших авиакомпаний, переживших этот период, осталось не так много. Поэтому их возвращение станет важным сигналом восстановления украинской авиации - считает экономический эксперт Виктор Гальчинский.

По его словам, восстановление работы аэропортов окажет влияние и на смежные сферы.

Если абстрагироваться от военной ситуации и помечтать, то восстановление гражданской авиации окажет эффект не только непосредственно на авиационную отрасль, но и на целый ряд смежных сфер. Прежде всего это туризм, обслуживание пассажиров, кейтеринг и другие отрасли, обслуживающие авиацию, — от питания до магазинов в аэропортах. Это также обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет, поскольку существуют специализированные платежи и плата за аэродромное обслуживание - отметил эксперт.

Гальчинский добавил, что восстановление полётов гражданской авиации будет означать, что страна возвращается к нормальному функционированию.

Восстановление гражданской авиации окажет заметный косвенный эффект и на туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, логистику и другие сферы. Более того, восстановление гражданской авиации хотя бы в одном украинском аэропорту — вероятнее всего, на западе Украины — само по себе станет сигналом определённой стабилизации и того, что страна постепенно возвращается к нормальному функционированию - объяснил он.

После открытия неба спрос может быть очень высоким

Гальчинский прогнозирует, что после восстановления полётов авиационный рынок способен ожить достаточно быстро, поскольку сформируется значительный отложенный спрос на международные и внутренние перевозки.

После открытия неба авиационная отрасль, думаю, сможет восстановиться достаточно быстро, поскольку спрос на международные и внутренние авиаперевозки поначалу будет очень высоким. Его будет ограничивать главным образом пропускная способность аэропортов — например, Львова или Ужгорода - рассказал эксперт.

По его словам, Львовский аэропорт уже демонстрировал способность работать со значительными пассажиропотоками, в частности во время Евро-2012. Поэтому при благоприятных условиях восстановление значительных объёмов перевозок вполне реально.

В то же время определяющим фактором остаётся безопасность. Если работу аэропортов придётся постоянно останавливать из-за воздушных тревог, это приведёт к простоям самолётов, задержкам и отменам рейсов и, соответственно, дополнительным расходам перевозчиков. Особенно это будет влиять на решения иностранных авиакомпаний, которые будут учитывать риски безопасности и стоимость страхования воздушных судов.

Именно поэтому, по мнению Гальчинского, Украина должна использовать время для подготовки, чтобы после улучшения ситуации с безопасностью максимально быстро восстановить полёты.

Сегодня мы можем лишь готовиться, чтобы максимально быстро запустить авиацию, когда для этого наступит время. При благоприятных условиях это может занять буквально 10–15 дней, несколько недель или максимум месяц - отметил он.

Когда заработают аэропорты

Эксперт сомневается, что воздушное пространство над Украиной удастся открыть уже в следующем году.

Я не уверен, что это произойдёт в ближайшие месяцы или даже в следующем году. Основной предпосылкой для восстановления гражданской авиации должно быть существенное снижение интенсивности войны именно в воздухе. Сегодня мы наблюдаем противоположную ситуацию. Вряд ли нам удастся просто построить авиацию по израильскому принципу, когда атаки также происходят часто, но имеют меньшую интенсивность и негативный эффект, чем в Украине - отметил он.

В таких условиях задача государства заключается не только в технической подготовке аэропортов к будущему открытию воздушного пространства. Не менее важно обеспечить условия, при которых к этому моменту в Украине сохранятся собственные авиакомпании, способные первыми вернуться на внутренний рынок.

Власти, очевидно, это осознают. Для урегулирования ситуации с давлением на отечественных перевозчиков вопрос авиализинга был вынесен на рассмотрение Комитета по вопросам налоговой политики, бухгалтерского учета и аудита Общественного совета при Министерстве финансов. По результатам первого заседания было решено инициировать создание при Минфине рабочей группы, которая должна разработать проект обобщающей налоговой консультации относительно налогообложения лизинговых платежей в пользу нерезидентов. Такой механизм позволит прекратить давление на украинскую авиационную отрасль со стороны БЭБ и установить единые правила налогообложения аренды самолетов и вертолетов, соответствующие нормам Налогового кодекса Украины и международному праву.

Представители авиационной отрасли предупреждают: если ситуацию с авиализингом не удастся урегулировать, Украина рискует потерять гражданскую авиацию. Это будет означать, что после открытия воздушного пространства сформированный спрос на авиаперевозки будет удовлетворяться преимущественно иностранными перевозчиками, а значительная часть экономического эффекта от восстановления авиасообщения будет работать не в пользу Украины.