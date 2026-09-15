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В Сумской области продлили комендантский час — сколько он продлится

Киев • УНН

 • 19229 просмотра

С завтрашнего дня в Сумской области комендантский час будет длиться с 00:00 до 05:00. Режим возвращают после завершения сезонных полевых работ.

В Сумской области продлили комендантский час — сколько он продлится

В Сумской области с завтрашнего дня комендантский час будет длиться на час дольше — с 00:00 до 05:00. Соответствующее решение приняли совместно с военным командованием с учётом ситуации с безопасностью. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передаёт УНН.

Детали

Григоров отметил, что в начале лета продолжительность комендантского часа была временно сокращена до 04:00. Такие изменения тогда ввели на определённый период по просьбе аграриев Сумской области — дополнительный утренний час был необходим для проведения сезонных полевых работ.

Срок действия этого решения завершается, поэтому с завтрашнего дня комендантский час возвращается к режиму 00:00 –05:00. Прошу всех учитывать это при планировании поездок и работы. Безопасность остаётся главным приоритетом 

— подытожировал глава ОВА.

В Украине вводятся два уровня тревоги — желтый и красный: что будет с работой метро в Киеве и комендантским часом03.09.26, 22:32 • 3839 просмотров

Антонина Туманова

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