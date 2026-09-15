В Сумской области продлили комендантский час — сколько он продлится

В Сумской области с завтрашнего дня комендантский час будет длиться на час дольше — с 00:00 до 05:00. Соответствующее решение приняли совместно с военным командованием с учётом ситуации с безопасностью. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передаёт УНН.

Детали

Григоров отметил, что в начале лета продолжительность комендантского часа была временно сокращена до 04:00. Такие изменения тогда ввели на определённый период по просьбе аграриев Сумской области — дополнительный утренний час был необходим для проведения сезонных полевых работ.

Срок действия этого решения завершается, поэтому с завтрашнего дня комендантский час возвращается к режиму 00:00 –05:00. Прошу всех учитывать это при планировании поездок и работы. Безопасность остаётся главным приоритетом — подытожировал глава ОВА.

В Украине вводятся два уровня тревоги — желтый и красный: что будет с работой метро в Киеве и комендантским часом