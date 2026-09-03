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В Украине вводятся два уровня тревоги — желтый и красный: что будет с работой метро в Киеве и комендантским часом

Киев • УНН

 • 878 просмотра

Правительство разделило воздушные тревоги по уровням опасности и разрешило работу бизнеса во время желтого уровня. В Киеве рекомендуют изменить комендантский час и работу метро.

В Украине вводятся два уровня тревоги — желтый и красный: что будет с работой метро в Киеве и комендантским часом

Кабинет министров принял изменения, которые адаптируют работу государства, экономики и инфраструктуры к новой тактике российского террора. В частности, сигналы воздушной тревоги разделяются по уровню опасности на желтый и красный, а в Киеве предлагается пересмотреть время комендантского часа и движения метро. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН

Сегодня правительство приняло важные изменения, которые адаптируют работу государства, экономики и инфраструктуры к новой тактике российского террора. Первое. Мы разделяем сигналы воздушной тревоги по уровню опасности. Они будут отличаться. Желтый уровень — это угроза атаки дронов. Сирена будет звучать 30 секунд. Красный уровень — это повышенная опасность из-за угрозы ракетного и (или) комбинированного удара. Сигнал воздушной тревоги будет звучать 1 минуту. Все изменения вы увидите в приложениях с оповещениями 

- сказал Корецкий. 

По его словам, при желтом уровне тревоги разрешена работа бизнеса при условии строгого соблюдения требований безопасности. 

Там, где укрытий нет, правительство дает 3 месяца на их обустройство. Все учреждения должны быть промаркированы, чтобы информировать людей о наличии или отсутствии укрытия или безопасного пространства. Это переходный период, было реальное время подготовиться. Хотя на пятом году войны мы не можем одновременно игнорировать реальность и пренебрегать безопасностью людей. Поэтому мы должны обеспечить, чтобы этот непростой микс работал и дальше, чтобы страна могла жить экономически 

- добавил Корецкий. 

Он отметил, что для образовательных учреждений и детских садов вообще ничего не меняется — все переходят в укрытие. Премьер подчеркнул, что красный уровень означает, что все без исключения — и бизнес, и все учреждения — прекращают работу.

Также правительство, по словам его главы, отменяет повторную сирену при отбое тревоги.

Актуальный уровень угрозы можно увидеть в официальных муниципальных приложениях или других сервисах, которыми вы привыкли пользоваться. Отдельно хочу добавить, что на базе «Дії» будет создано государственное приложение о воздушных тревогах, об опасности, о перемещениях «шахедов», дронов, ракет, чтобы было единое информационное поле об актуальных угрозах. И вообще информирование из первоисточника — от правительства 

- заявил премьер. 

Кроме того, совершенствуется применение комендантского часа, чтобы облегчить работу бизнеса, в частности, в Киеве будет разрешено транзитное движение грузового транспорта и перевозка пассажиров с вокзалов и других мест. 

Правительство рекомендовало местным органам власти скорректировать комендантский час. Теперь это, например, может быть с 01:00 ночи до 05:00 утра. Отдельно о Киеве, который враг терроризирует непрерывными атаками, пытаясь парализовать жизнь в городе, сломать нашу стойкость. Правительство рекомендует городским властям в случае установления желтого уровня угрозы обеспечить работу метрополитена в полном объеме. При необходимости также увеличивать количество наземного общественного транспорта, чтобы люди могли передвигаться по городу, добираться до станций метро. И четвертое. Это сверхважная задача для местных органов власти совместно с бизнесом — ускорить установку мобильных укрытий, которые будут спасать людей от обломков. Правительство также присоединится к этому процессу. Осознавая все риски, мы не позволим России остановить нашу экономику, государство и привычную жизнь людей 

- резюмировал Корецкий. 

Напомним 

Кабинет министров Украины планирует пересмотреть подходы к комендантскому часу, а также к работе предприятий, транспорта, метро и других объектов инфраструктуры во время различных типов воздушных угроз. 

Павел Башинский

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