росія атакувала Одесу, Запоріжжя та Кропивницький – є загиблий і постраждалі
Київ • УНН
Внаслідок ранкових атак рф в Одесі загинула людина, троє постраждали. На Запоріжжі дрон поранив 63-річного чоловіка.
Вранці 4 вересня російські війська атакували Одесу, Запорізький район та Кропивницький. В Одесі загинула людина та ще 3 постраждали, на Запоріжжі поранений 63-річний чоловік, а в Кропивницькому травмовану людину госпіталізували. Про це повідомили місцева влада та ДСНС, пише УНН.
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За словами очільника Одеської МВА Сергія Лисака, в одному з районів Одеси пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місці працюють відповідні служби, розгортається оперативний штаб для допомоги людям.
У Запорізькому районі російські війська вдосвіта атакували дроном автомобіль у Підгірному. За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, машину знищено, 63-річний чоловік дістав поранення.
У Кропивницькому зафіксували три влучання
За даними ДСНС, у Кропивницькому внаслідок атаки російських БпЛА влучання зафіксували на 3 локаціях. На одній із них загорівся дах дев'ятиповерхового житлового будинку. Одну людину травмовано та госпіталізовано.
Також пожежа виникла на території об'єкта інфраструктури. Ще на одній локації горіла суха трава та пошкоджено господарську споруду. Наразі всі займання ліквідовані.
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