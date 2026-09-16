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Financial Times

США до 30 вересня виведуть останні війська з Іраку, але проіранські угруповання відмовляються роззброюватися

Київ • УНН

 • 68 перегляди

США вивезуть із Іраку сотні військових і техніку, переважно до Йорданії. Проіранські угруповання відмовляються роззброюватися.

США до 30 вересня виведуть останні війська з Іраку, але проіранські угруповання відмовляються роззброюватися
Фото: АР

Сполучені Штати планують до 30 вересня завершити виведення військ з Іраку, де залишаються ще сотні американських військовослужбовців. Водночас більшість підтримуваних Іраном збройних угруповань не планують виконувати вимогу Багдада щодо роззброєння, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Американські військові зараз залишаються переважно в напівавтономному Іракському Курдистані. За словами представника США, їх передислокують здебільшого до Йорданії та інших країн регіону.

Разом із військовими з Іраку вивезуть техніку, зокрема системи протиповітряної оборони. Після цього Вашингтон і Багдад можуть перейти до "нормальної двосторонньої співпраці у сфері безпеки", однак її майбутній формат поки не визначений.

Озброєні угруповання залишатися без зброї не збираються

Іракський уряд пов'язував завершення американської військової присутності з роззброєнням недержавних формувань. Проте більшість із них уже дали зрозуміти, що не мають наміру складати зброю.

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Підтримувані Іраном іракські угруповання після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого атакували пов'язані зі США об'єкти в Іраку та за його межами. За даними AP, вони також координували дії з єменськими хуситами під час атак на Саудівську Аравію.

Американські військові побоюються, що після їхнього виходу ці угруповання збережуть можливість атакувати цілі в Саудівській Аравії, Йорданії та Ізраїлі. Водночас ці ризики не змінили рішення Вашингтона завершити виведення військ до кінця вересня.

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Степан Гафтко

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