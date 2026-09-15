Українці не готові йти на поступки росії попри можливий блекаут взимку - соцопитування

77% українців стверджують, що якщо росія спробує атакувати енергетику, то Україна все одно має продовжувати збройний опір. Про це йдеться в опитуванні КМІС, передає УНН.

Абсолютна більшість українців – 77% – стверджують, що навіть якщо взимку росія спробує атакувати енергетику, щоб залишити людей без світла, тепла, каналізації, то Україна все одно має продовжувати збройний опір. Водночас 12% вважають, що за таких умов треба йти на будь-які вимоги росії, навіть якщо ці вимоги будуть виглядати як капітуляція. Ще 11% не змогли визначитися із своєю думкою - йдеться в опитуванні.

У всіх регіонах більшість мешканців – від 83% у Києві до 68% на Сході – вважають, що попри все Україна має продовжувати збройний опір.

Додамо

Упродовж 21 серпня-10 вересня 2026 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки, до якого за власною ініціативою додав запитання про те, як має діяти Україна у разі спроб росії залишити українців взимку без світла, тепла і каналізації. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1003 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо

51% українських біженців, що нині проживають у Польщі, мають намір повернутися на батьківщину.