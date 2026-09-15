Украинцы не готовы идти на уступки россии, несмотря на возможный блэкаут зимой, — соцопрос

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 5338 просмотра
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги
08:35 • 4158 просмотра
Новых штрафов за превышение скорости не будет: Рада провалила законопроект
06:33 • 12444 просмотра
Дрон РФ попал в рейсовый автобус в Никопольском районе: пять погибших, семеро раненыхPhoto
Эксклюзив
06:01 • 18586 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
04:58 • 15947 просмотра
"Адские" санкции против РФ приблизились к принятию в США — осталось финальное голосование
04:45 • 15692 просмотра
Немецкие больницы готовятся к войне дронов и массовым жертвам, Бундесвер ожидает до 1000 раненых ежедневно
04:19 • 15496 просмотра
"АТЕШ" заявил о диверсии на заводе, который производит в Воронеже компоненты для ракет Х-101 и "Искандер-К"Video
16 сентября, 02:17 • 19725 просмотра
Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс
16 сентября, 01:17 • 17744 просмотра
Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла
16 сентября, 00:16 • 22339 просмотра
На концерт кобзона отправился генерал, который докладывал путину о якобы взятии Константиновки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
59%
751мм
Популярные новости
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 27116 просмотра
Законопроект о жестких санкциях против РФ вынесен на финальное рассмотрение в Палате представителей США16 сентября, 02:55 • 20755 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18547 просмотра
Сколько военных и техники потеряла Россия за сутки — данные ГенштабаPhoto04:08 • 9374 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10396 просмотра
публикации
Бюджетная пропасть в 2027 году: сколько Украине не хватает и где будут искать деньги09:12 • 5324 просмотра
От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне06:59 • 10409 просмотра
Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?
Эксклюзив
06:01 • 18579 просмотра
Ракета «Искандер»: дальность, скорость, модификацииPhoto16 сентября, 03:45 • 18560 просмотра
Международный день демократии: почему этот праздник актуален и сегодня15 сентября, 15:14 • 33088 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Безумцев» Джон Хэмм станет отцом в 55 лет, его жена впервые появилась беременной перед камерами16 сентября, 00:06 • 27140 просмотра
Стива Карелла назвали одним из самых привлекательных зрелых мужчин Голливуда — актер отреагировал на новый статус15 сентября, 23:07 • 28030 просмотра
Чака Норриса, Роберта Редфорда и звезду «Баффи» «забыли» почтить на «Эмми-2026»15 сентября, 22:05 • 26661 просмотра
Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему15 сентября, 21:06 • 27137 просмотра
Евровидение-2027: Украина начала прием заявок на национальный отбор15 сентября, 11:29 • 44088 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Шахед-136
9К720 Искандер
SpaceX Starship

Украинцы не готовы идти на уступки россии, несмотря на возможный блэкаут зимой, — соцопрос

Киев • УНН

 • 5710 просмотра

77% украинцев считают, что после атак россии на энергетику следует продолжать вооружённое сопротивление. 12% поддерживают любые требования рф.

Украинцы не готовы идти на уступки россии, несмотря на возможный блэкаут зимой, — соцопрос

77% украинцев утверждают, что если Россия попытается атаковать энергетику, то Украина всё равно должна продолжать вооружённое сопротивление. Об этом говорится в опросе КМИС, передаёт УНН

Абсолютное большинство украинцев — 77% — утверждают, что даже если зимой Россия попытается атаковать энергетику, чтобы оставить людей без света, тепла и канализации, Украина всё равно должна продолжать вооружённое сопротивление. В то же время 12% считают, что в таких условиях нужно соглашаться на любые требования России, даже если эти требования будут выглядеть как капитуляция. Ещё 11% не смогли определиться со своим мнением 

— говорится в опросе. 

Во всех регионах большинство жителей — от 83% в Киеве до 68% на Востоке — считают, что несмотря ни на что Украина должна продолжать вооружённое сопротивление. 

Добавим

В период с 21 августа по 10 сентября 2026 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл собственный всеукраинский опрос общественного мнения, к которому по собственной инициативе добавил вопрос о том, как должна действовать Украина в случае попыток России оставить украинцев зимой без света, тепла и канализации. Методом телефонных интервью (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (на подконтрольной Правительству Украины территории) были опрошены 1003 респондента. Опрос проводился среди совершеннолетних (в возрасте 18 лет и старше) граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом часть респондентов — это ВПЛ, переехавшие с оккупированных территорий), а также опрос не проводился среди граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учётом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%.

Напомним 

51% украинских беженцев, которые сейчас проживают в Польше, намерены вернуться на родину. 

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевский международный институт социологии
Украина
Киев
Польша