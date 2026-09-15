Украинцы не готовы идти на уступки россии, несмотря на возможный блэкаут зимой, — соцопрос

77% украинцев утверждают, что если Россия попытается атаковать энергетику, то Украина всё равно должна продолжать вооружённое сопротивление. Об этом говорится в опросе КМИС, передаёт УНН.

Абсолютное большинство украинцев — 77% — утверждают, что даже если зимой Россия попытается атаковать энергетику, чтобы оставить людей без света, тепла и канализации, Украина всё равно должна продолжать вооружённое сопротивление. В то же время 12% считают, что в таких условиях нужно соглашаться на любые требования России, даже если эти требования будут выглядеть как капитуляция. Ещё 11% не смогли определиться со своим мнением — говорится в опросе.

Во всех регионах большинство жителей — от 83% в Киеве до 68% на Востоке — считают, что несмотря ни на что Украина должна продолжать вооружённое сопротивление.

Добавим

В период с 21 августа по 10 сентября 2026 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл собственный всеукраинский опрос общественного мнения, к которому по собственной инициативе добавил вопрос о том, как должна действовать Украина в случае попыток России оставить украинцев зимой без света, тепла и канализации. Методом телефонных интервью (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (на подконтрольной Правительству Украины территории) были опрошены 1003 респондента. Опрос проводился среди совершеннолетних (в возрасте 18 лет и старше) граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом часть респондентов — это ВПЛ, переехавшие с оккупированных территорий), а также опрос не проводился среди граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учётом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%.

Напомним

51% украинских беженцев, которые сейчас проживают в Польше, намерены вернуться на родину.