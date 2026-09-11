Понад половина українських біженців у Польщі планують повернутися додому - опитування
Київ • УНН
51% українців у Польщі мають намір повернутися, з них 43% - після завершення війни. Головна умова повернення - безпека та стабільність.
51% українських біженців, що нині проживають у Польщі, мають намір повернутися на батьківщину. Про це свідчать результати соцопитування групи "Рейтинг", повідомляє УНН.
Деталі
Водночас більшість опитаних відкладає цей крок до завершення війни.
Найближчим часом готові повернутися 8%, після війни - 43%. Не планують повернення 26%, а 23% не можуть дати визначеної відповіді. Ключовою умовою, яка сприятиме поверненню є безпека та стабільність в Україні - її назвали 71% респондентів
Також зазначається, що розвиток економіки України важливий для 36% українських біженців, що нині проживають у Польщі.
"Перспективи працевлаштування - 26%, відсутність внутрішніх мовних, релігійних та інших конфліктів - 21%. Розвиток соціальної інфраструктури й можливість впливати на суспільні зміни назвали по 12%, участь у відбудові країни та погіршення умов життя за кордоном - по 11%", - йдеться у звіті.
Нагадаємо
У червні та липні кількість українців зі статусом тимчасового захисту в Польщі скоротилася приблизно на 14,4 тисячі осіб. А загалом у Польщі нині перебуває близько 953 тис. українців із тимчасовим захистом.
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