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Понад половина українських біженців у Польщі планують повернутися додому - опитування

Київ • УНН

 • 680 перегляди

51% українців у Польщі мають намір повернутися, з них 43% - після завершення війни. Головна умова повернення - безпека та стабільність.

Понад половина українських біженців у Польщі планують повернутися додому - опитування

51% українських біженців, що нині проживають у Польщі, мають намір повернутися на батьківщину. Про це свідчать результати соцопитування групи "Рейтинг", повідомляє УНН.

Деталі

Водночас більшість опитаних відкладає цей крок до завершення війни.

Найближчим часом готові повернутися 8%, після війни - 43%. Не планують повернення 26%, а 23% не можуть дати визначеної відповіді. Ключовою умовою, яка сприятиме поверненню є безпека та стабільність в Україні - її назвали 71% респондентів

- вказують соціологи.

Також зазначається, що розвиток економіки України важливий для 36% українських біженців, що нині проживають у Польщі.

"Перспективи працевлаштування - 26%, відсутність внутрішніх мовних, релігійних та інших конфліктів - 21%. Розвиток соціальної інфраструктури й можливість впливати на суспільні зміни назвали по 12%, участь у відбудові країни та погіршення умов життя за кордоном - по 11%", - йдеться у звіті.

Нагадаємо

У червні та липні кількість українців зі статусом тимчасового захисту в Польщі скоротилася приблизно на 14,4 тисячі осіб. А загалом у Польщі нині перебуває близько 953 тис. українців із тимчасовим захистом.

Не прапор і не паркомісця для українців - у Польщі спалахнули суперечки через синьо-жовті прямокутники на асфальті09.09.26, 23:10 • 10540 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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