Українці дедалі частіше залишають Польщу та переїжджають до Чехії

У червні та липні кількість українців зі статусом тимчасового захисту в Польщі скоротилася приблизно на 14,4 тисячі осіб. А загалом у Польщі нині перебуває близько 953 тис. українців із тимчасовим захистом. Про це з посиланням на дані Євростату повідомляє RMF24, передає УНН.

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"Останні дані Євростату чітко свідчать про те, що частина українських біженців останнім часом залишає Польщу. Лише в липні кількість громадян України, які мають статус тимчасового захисту в Польщі, зменшилася на 8,11 тис. і становить 953,1 тис. У червні ж нашу країну залишили 6,3 тис. громадян України, які користуються тимчасовим захистом ЄС", - ідеться у публікації.

Зазначається, що водночас у Німеччині в червні перебувало майже 1,29 млн осіб, які користуються захистом. У Чехії ж на кінець червня їх було близько 381 тис. осіб. І саме Чехія дедалі частіше стає вибором українських біженців, які вирішують виїхати з Польщі.

"Високі показники у зведеній таблиці за липень також зафіксовано в Іспанії (272,3 тис.), Румунії (219,4 тис.) та Словаччині (149,0 тис.).

Ці дані походять з опублікованого оновлення бази даних Євростату щодо осіб, які користуються тимчасовим захистом, запровадженим у Європейському Союзі після російської агресії проти України, що розпочалася в лютому 2022 року.

Нагадаємо

Кількість отримувачів статусу тимчасового захисту в країнах ЄС, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення рф, станом на кінець червня перевищила 4,4 млн осіб.