Украинцы всё чаще покидают Польшу и переезжают в Чехию

В июне и июле количество украинцев со статусом временной защиты в Польше сократилось примерно на 14,4 тысячи человек. А всего в Польше сейчас находится около 953 тыс. украинцев с временной защитой. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает RMF24, передает УНН.

Подробности

"Последние данные Евростата четко свидетельствуют о том, что часть украинских беженцев в последнее время покидает Польшу. Только в июле количество граждан Украины, имеющих статус временной защиты в Польше, уменьшилось на 8,11 тыс. и составляет 953,1 тыс. В июне же нашу страну покинули 6,3 тыс. граждан Украины, пользующихся временной защитой ЕС", - говорится в публикации.

Отмечается, что в то же время в Германии в июне находилось почти 1,29 млн человек, пользующихся защитой. В Чехии же на конец июня их было около 381 тыс. человек. И именно Чехия все чаще становится выбором украинских беженцев, которые решают уехать из Польши.

"Высокие показатели в сводной таблице за июль также зафиксированы в Испании (272,3 тыс.), Румынии (219,4 тыс.) и Словакии (149,0 тыс.).

Эти данные взяты из опубликованного обновления базы данных Евростата о лицах, пользующихся временной защитой, введенной в Европейском Союзе после российской агрессии против Украины, начавшейся в феврале 2022 года.

Напомним

Количество получателей статуса временной защиты в странах ЕС, которые покинули Украину вследствие полномасштабного вторжения рф, по состоянию на конец июня превысило 4,4 млн человек.