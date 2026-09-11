Более половины украинских беженцев в Польше планируют вернуться домой — опрос

51% украинских беженцев, которые сейчас проживают в Польше, намерены вернуться на родину. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы "Рейтинг", сообщает УНН.

Детали

В то же время большинство опрошенных откладывает этот шаг до окончания войны.

В ближайшее время готовы вернуться 8%, после войны — 43%. Не планируют возвращение 26%, а 23% не могут дать определенного ответа. Ключевым условием, которое будет способствовать возвращению, являются безопасность и стабильность в Украине — их назвали 71% респондентов — указывают социологи.

Также отмечается, что развитие экономики Украины важно для 36% украинских беженцев, которые сейчас проживают в Польше.

"Перспективы трудоустройства — 26%, отсутствие внутренних языковых, религиозных и других конфликтов — 21%. Развитие социальной инфраструктуры и возможность влиять на общественные изменения назвали по 12%, участие в восстановлении страны и ухудшение условий жизни за рубежом — по 11%", — говорится в отчете.

Напомним

В июне и июле количество украинцев со статусом временной защиты в Польше сократилось примерно на 14,4 тысячи человек. А всего в Польше сейчас находится около 953 тыс. украинцев с временной защитой.

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