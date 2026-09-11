Вучич заявив, що піде у відставку до кінця вересня

$44.550.0951.760.23
ukenru
13:20 • 5312 перегляди
Митрополиту Тихону, який є духовним наставником путіна, заочно повідомили про підозру
12:50 • 10961 перегляди
Справа "Форест Гамп": суд призначив нардепу Вадиму Столару заставу у 300 млн гривень
11:51 • 12942 перегляди
росія вкладає значні ресурси в ІПСО, щоб Україна та Польща сприймали одна одну як ворогів - СЕО Fire Point
11:42 • 11672 перегляди
рф може вичерпати ресурси для війни проти України до 2028 року - ГУР
10:53 • 12020 перегляди
Сім пакетів підтримки і кредитні гарантії у понад 400 млн доларів - Канада оголосила нову партію допомоги Україні
10:43 • 11967 перегляди
І знову затягування: як (не)відбулися чергові засідання суду у справі лікарів Odrex 
10:38 • 10901 перегляди
ЄС затвердив 6,1 млрд євро кредиту для України на зброї
09:35 • 9690 перегляди
Українські військові ракетами FP-5 "Фламінго" атакували хімзавод у волгограді в рф
08:54 • 10392 перегляди
Удари рф по АЗС у Києві - двоє людей загинули, є поранені
11 вересня, 06:56 • 16051 перегляди
"Доброго дня з Києва": глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до УкраїниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3.1м/с
34%
750мм
Популярнi новини
Що святкують 11 вересня в Україні та світі 11 вересня, 04:00 • 14631 перегляди
Трамп заявив, що виконав "кожну свою обіцянку", але ЗМІ вказали на перебільшення11 вересня, 04:50 • 19695 перегляди
росіяни вдарили по АЗС у двох районах КиєваPhotoVideo11 вересня, 07:14 • 18662 перегляди
25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі10:06 • 18850 перегляди
Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро10:20 • 16958 перегляди
Публікації
Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро10:20 • 17388 перегляди
25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі10:06 • 19323 перегляди
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 48011 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 61314 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10 вересня, 10:02 • 63152 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ірина Терех
Віталій Кличко
Ірина Мудра
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Донецька область
Харків
Реклама
УНН Lite
Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її гуманітарні поїздки в Україну12:44 • 5244 перегляди
Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і одразу пригрозила видалитися через негативні коментарі11 вересня, 02:06 • 31648 перегляди
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto11 вересня, 00:05 • 34169 перегляди
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фотоPhoto10 вересня, 23:07 • 33095 перегляди
Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом10 вересня, 22:06 • 30507 перегляди
Актуальне
Ракетний комплекс "Панцир"
Опалення
The Times
MIM-104 Patriot
Крилата ракета

Вучич заявив, що піде у відставку до кінця вересня

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що піде у відставку 25 або 26 вересня після повернення з Нью-Йорка. Він планує взяти участь у кампанії перед виборами 25 жовтня.

Вучич заявив, що піде у відставку до кінця вересня

Президент Сербії Александар Вучич заявив на пресконференції, що піде у відставку до кінця вересня, щоб мати можливість взяти участь у передвиборчій кампанії перед виборами 25 жовтня. Про це повідомляє N1, пише УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналістів, Вучич зазначив, що залишить свою посаду після повернення зі Сполучених Штатів.

"Я піду у відставку одразу після повернення з Нью-Йорка. Це буде 25 або 26 вересня, і крапка", — сказав він.

Вучич заявив, що пресконференція, скликана для оголошення про підвищення державних зарплат і пенсій, не є частиною виборчої кампанії. "Тут немає жодних обіцянок, це те, що станеться завтра. Я вже казав про це раніше", — сказав він.

Вучич пообіцяв підвищити пенсії та зарплати держслужбовців із 1 грудня, а також здійснити одноразові виплати пенсіонерам і всім повнолітнім громадянам.

Нагадаємо

9 вересня президент Сербії Александар Вучич розпустив парламент та призначив дострокові вибори до Народної скупщини на 25 жовтня.

Правлячі популісти Сербії пропонують президенту Вучичу перейти на посаду прем'єра після виборів05.09.26, 15:43 • 8131 перегляд

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Александар Вучич
Сербія
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки