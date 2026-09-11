Вучич заявив, що піде у відставку до кінця вересня
Київ • УНН
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що піде у відставку 25 або 26 вересня після повернення з Нью-Йорка. Він планує взяти участь у кампанії перед виборами 25 жовтня.
Президент Сербії Александар Вучич заявив на пресконференції, що піде у відставку до кінця вересня, щоб мати можливість взяти участь у передвиборчій кампанії перед виборами 25 жовтня. Про це повідомляє N1, пише УНН.
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Відповідаючи на запитання журналістів, Вучич зазначив, що залишить свою посаду після повернення зі Сполучених Штатів.
"Я піду у відставку одразу після повернення з Нью-Йорка. Це буде 25 або 26 вересня, і крапка", — сказав він.
Вучич заявив, що пресконференція, скликана для оголошення про підвищення державних зарплат і пенсій, не є частиною виборчої кампанії. "Тут немає жодних обіцянок, це те, що станеться завтра. Я вже казав про це раніше", — сказав він.
Вучич пообіцяв підвищити пенсії та зарплати держслужбовців із 1 грудня, а також здійснити одноразові виплати пенсіонерам і всім повнолітнім громадянам.
Нагадаємо
9 вересня президент Сербії Александар Вучич розпустив парламент та призначив дострокові вибори до Народної скупщини на 25 жовтня.
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