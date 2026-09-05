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Правлячі популісти Сербії пропонують президенту Вучичу перейти на посаду прем'єра після виборів

Київ • УНН

 • 1290 перегляди

Правляча партія Сербії запропонувала Олександра Вучича на посаду прем’єра після парламентських виборів, які очікують 25 жовтня. Голосування відбудеться на тлі тривалих протестів і політичної напруги.

Правлячі популісти Сербії пропонують президенту Вучичу перейти на посаду прем'єра після виборів

У суботу правляча партія Сербії офіційно запропонувала кандидатуру президента Олександра Вучича на посаду прем'єр-міністра у разі перемоги на майбутніх парламентських виборах. Ці вибори розглядаються як серйозне випробування для популістів після більш як року вуличних протестів, передає УНН.

Вучич поки що офіційно не розпустив парламент і не призначив дату голосування, яке, як очікується, має відбутися 25 жовтня.

Вибори відбудуться майже через два роки після обвалення козирка на залізничному вокзалі на півночі Сербії, внаслідок якого загинуло 16 людей; ця трагедія спровокувала демонстрації молоді, яка поклала провину за те, що сталося на корупцію та некомпетентність влади. Голосування пройде в обстановці загостреної політичної напруги, оскільки популісти прагнуть утримати владу, незважаючи на широке невдоволення населення.

У суботу в місті Ніш, де проходили партійні збори прихильників Вучича, відбулася масова хода противників уряду. Поліція оточила будівлю Національного театру, щоб не допустити протестувальників до місця проведення заходу.

У Сербії не припиняють протестів попри заяву Вучича про майбутню відставку28.06.26, 21:22 • 10429 переглядiв

Вучич заявив партійним функціонерам, що призначить вибори найближчими днями. Він повідомив, що після цього піде з посади президента, щоб офіційно взяти участь у передвиборчій кампанії. За його словами, президентські вибори відбудуться пізніше.

Демонстрації, що тривали більше року, деколи збирали сотні тисяч учасників, похитнули позиції Вучича сильніше, ніж будь-коли за 14 років його перебування при владі. Протестувальники вимагали притягнути винних до відповідальності за обвалення бетонного козирка в Нові-Саді 1 листопада 2024 року і покласти край корупції, яку вони вважали причиною неякісного ремонту.

Вучич займав жорстку позицію щодо протестувальників, тоді як уряд піддавався міжнародній критиці за застосування поліцією сили та довільні затримання учасників акцій. Він неодноразово — і бездоказово — звинувачував студентів і викладачів сербських вишів, які стояли за протестами, в прагненні "зруйнувати державу".

У суботу президент Сербії знову озвучив подібні звинувачення, заявивши, що протести організували якісь неназвані іноземні сили. "Це зло, - сказав Вучич, - виходить не зсередини, воно приходить ззовні".

Президент Сербії Вучич заявив, що піде у відставку найближчими тижнями27.06.26, 21:06 • 7875 переглядiв

Додамо

Партії СНР (Сербська прогресивна партія) протистоятиме виборчий список, який підтримують студенти; очікується, що до нього увійдуть університетські викладачі та експерти, хоча їхні імена поки що не розголошуються. У виборах також візьмуть участь праві та лівоцентристські опозиційні партії, а також низка дрібніших об'єднань. Раніше цього тижня група студентів заявила, що вони опинилися в числі щонайменше 14 осіб, які цього року стали жертвами шпигунського програмного забезпечення; сербська організація Share Foundation назвала цей випадок найбільшим подібним інцидентом на сьогоднішній день. Влада Сербії відкинула ці повідомлення.

Сербія офіційно прагне вступу до Європейського союзу, проте цей процес зупинився при Вучичі через відкат у сфері демократії, включаючи порушення під час попередніх виборів. Вучич відмовився приєднатися до санкцій ЄС проти росії у зв'язку з її вторгненням в Україну та зберігає тісні стосунки з Китаєм.

Антоніна Туманова

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