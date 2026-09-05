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Правящие популисты Сербии предлагают президенту Вучичу перейти на должность премьер-министра после выборов

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Правящая партия Сербии предложила Александра Вучича на должность премьер-министра после парламентских выборов, которые ожидаются 25 октября. Голосование состоится на фоне продолжающихся протестов и политической напряжённости.

Правящие популисты Сербии предлагают президенту Вучичу перейти на должность премьер-министра после выборов

В субботу правящая партия Сербии официально предложила кандидатуру президента Александра Вучича на должность премьер-министра в случае победы на предстоящих парламентских выборах. Эти выборы рассматриваются как серьезное испытание для популистов после более чем года уличных протестов, передает УНН.

Вучич пока официально не распустил парламент и не назначил дату голосования, которое, как ожидается, должно состояться 25 октября.

Выборы состоятся почти через два года после обрушения козырька на железнодорожном вокзале на севере Сербии, в результате которого погибли 16 человек; эта трагедия спровоцировала демонстрации молодежи, возложившей вину за произошедшее на коррупцию и некомпетентность властей. Голосование пройдет в обстановке обострившейся политической напряженности, поскольку популисты стремятся удержать власть, несмотря на широкое недовольство населения.

В субботу в городе Ниш, где проходило партийное собрание сторонников Вучича, состоялось массовое шествие противников правительства. Полиция окружила здание Национального театра, чтобы не допустить протестующих к месту проведения мероприятия.

В Сербии не прекращаются протесты, несмотря на заявление Вучича о будущей отставке28.06.26, 21:22 • 10429 просмотров

Вучич заявил партийным функционерам, что назначит выборы в ближайшие дни. Он сообщил, что после этого уйдет с должности президента, чтобы официально принять участие в предвыборной кампании. По его словам, президентские выборы состоятся позже.

Демонстрации, продолжавшиеся более года и иногда собиравшие сотни тысяч участников, пошатнули позиции Вучича сильнее, чем когда-либо за 14 лет его пребывания у власти. Протестующие требовали привлечь виновных к ответственности за обрушение бетонного козырька в Нови-Саде 1 ноября 2024 года и положить конец коррупции, которую они считали причиной некачественного ремонта.

Вучич занимал жесткую позицию в отношении протестующих, тогда как правительство подвергалось международной критике за применение полицией силы и произвольные задержания участников акций. Он неоднократно — и бездоказательно — обвинял студентов и преподавателей сербских вузов, стоявших за протестами, в стремлении "разрушить государство".

В субботу президент Сербии вновь озвучил подобные обвинения, заявив, что протесты организовали некие неназванные иностранные силы. "Это зло, — сказал Вучич, — исходит не изнутри, оно приходит извне".

Президент Сербии Вучич заявил, что уйдет в отставку в ближайшие недели27.06.26, 21:06 • 7875 просмотров

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Партии СНП (Сербская прогрессивная партия) будет противостоять избирательный список, поддерживаемый студентами; ожидается, что в него войдут университетские преподаватели и эксперты, хотя их имена пока не разглашаются. В выборах также примут участие правые и левоцентристские оппозиционные партии, а также ряд более мелких объединений. Ранее на этой неделе группа студентов заявила, что они оказались среди по меньшей мере 14 человек, ставших в этом году жертвами шпионского программного обеспечения; сербская организация Share Foundation назвала этот случай крупнейшим подобным инцидентом на сегодняшний день. Власти Сербии отвергли эти сообщения.

Сербия официально стремится вступить в Европейский союз, однако этот процесс при Вучиче остановился из-за отката в сфере демократии, включая нарушения во время предыдущих выборов. Вучич отказался присоединиться к санкциям ЕС против России в связи с ее вторжением в Украину и сохраняет тесные отношения с Китаем.

Антонина Туманова

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