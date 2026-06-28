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В Сербии не прекращаются протесты, несмотря на заявление Вучича о будущей отставке

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Тысячи протестующих собираются в Кральево, несмотря на заявление президента Вучича об отставке. Трагедия в Нови-Саде стала символом коррупции для сербов.

В Сербии не прекращаются протесты, несмотря на заявление Вучича о будущей отставке

Тысячи протестующих ожидаются в воскресенье на новой акции в сербском городе Кралево, несмотря на заявление президента Александара Вучича о предстоящей отставке и проведении досрочных президентских и парламентских выборов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев после обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в конце 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Для многих сербов трагедия стала символом коррупции и неэффективного управления страной.

Тысячи сербов вышли на протест с требованием отставки Вучича21.06.26, 03:28 • 12570 просмотров

Часть протестующих считает заявление Вучича своей победой, однако не ожидает, что он полностью уйдет из политики.

Я не могу представить, что он уйдет в отставку и передаст власть кому-то другому

– сказал участник протеста, 41-летний IT-специалист Марко Джокич.

По оценкам аналитиков, Вучич может попытаться баллотироваться на пост премьер-министра, оставив президентское кресло своему союзнику, чтобы сохранить политическое влияние.

Как отмечает Reuters, за развитием ситуации внимательно следят как в Европейском Союзе, так и в России. Сербия остается кандидатом на вступление в ЕС, однако для этого Белград должен провести реформы, усилить борьбу с коррупцией и согласовать свою внешнюю политику с европейской.

Президент Сербии Вучич заявил, что уйдет в отставку в ближайшие недели27.06.26, 21:06 • 7232 просмотра

Степан Гафтко

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