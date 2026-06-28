В Сербии не прекращаются протесты, несмотря на заявление Вучича о будущей отставке
Киев • УНН
Тысячи протестующих собираются в Кральево, несмотря на заявление президента Вучича об отставке. Трагедия в Нови-Саде стала символом коррупции для сербов.
Тысячи протестующих ожидаются в воскресенье на новой акции в сербском городе Кралево, несмотря на заявление президента Александара Вучича о предстоящей отставке и проведении досрочных президентских и парламентских выборов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев после обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в конце 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Для многих сербов трагедия стала символом коррупции и неэффективного управления страной.
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Часть протестующих считает заявление Вучича своей победой, однако не ожидает, что он полностью уйдет из политики.
Я не могу представить, что он уйдет в отставку и передаст власть кому-то другому
По оценкам аналитиков, Вучич может попытаться баллотироваться на пост премьер-министра, оставив президентское кресло своему союзнику, чтобы сохранить политическое влияние.
Как отмечает Reuters, за развитием ситуации внимательно следят как в Европейском Союзе, так и в России. Сербия остается кандидатом на вступление в ЕС, однако для этого Белград должен провести реформы, усилить борьбу с коррупцией и согласовать свою внешнюю политику с европейской.
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