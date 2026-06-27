Президент Сербии Вучич заявил, что уйдет в отставку в ближайшие недели
Киев • УНН
Сербский президент Вучич объявил об отставке в течение нескольких недель и проведении досрочных выборов. Заявление сделано на фоне антикоррупционных протестов после трагедии в Нови-Саде.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что покинет должность в ближайшие несколько недель и объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Заявление прозвучало на фоне антикоррупционных протестов, которые продолжаются в Сербии уже полтора года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. Несколько дней назад студенты снова почтили память погибших и призвали провести досрочные всеобщие выборы.
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В то же время он сообщил, что поможет своей Сербской прогрессивной партии победить на предстоящих выборах, в частности досрочных парламентских, которые изначально были запланированы на 2027 год.
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При этом Вучич не уточнил ни точную дату своей отставки, ни когда может быть распущен парламент.
Оппозиция и участники протестов считают трагедию в Нови-Саде следствием коррупции и неэффективного управления, а студенческое движение заявляет о намерении бросить вызов действующей власти на предстоящих выборах.
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