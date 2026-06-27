Президент Сербии Вучич заявил, что уйдет в отставку в ближайшие недели

Сербский президент Вучич объявил об отставке в течение нескольких недель и проведении досрочных выборов. Заявление сделано на фоне антикоррупционных протестов после трагедии в Нови-Саде.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что покинет должность в ближайшие несколько недель и объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters. Детали Заявление прозвучало на фоне антикоррупционных протестов, которые продолжаются в Сербии уже полтора года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. Несколько дней назад студенты снова почтили память погибших и призвали провести досрочные всеобщие выборы. Я буду президентом лишь несколько недель, а затем уйду в отставку - заявил Вучич во время митинга своих сторонников в Белграде. В то же время он сообщил, что поможет своей Сербской прогрессивной партии победить на предстоящих выборах, в частности досрочных парламентских, которые изначально были запланированы на 2027 год. Вучич заявил о возможной отставке с поста президента Сербии и раскритиковал протесты При этом Вучич не уточнил ни точную дату своей отставки, ни когда может быть распущен парламент. Оппозиция и участники протестов считают трагедию в Нови-Саде следствием коррупции и неэффективного управления, а студенческое движение заявляет о намерении бросить вызов действующей власти на предстоящих выборах. Тысячи сербов вышли на протест с требованием отставки Вучича