Президент Сербии Вучич заявил, что уйдет в отставку в ближайшие недели

$44.9250.92
ukenru
16:54 • 6162 просмотра
Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios
27 июня, 10:48 • 47393 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
27 июня, 09:54 • 42389 просмотра
Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский
27 июня, 08:21 • 44066 просмотра
Ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде - ЗеленскийVideo
27 июня, 05:19 • 46951 просмотра
В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 920
27 июня, 03:42 • 57779 просмотра
Оборонный завод в Волгограде атакован ракетами FlamingoPhotoVideo
26 июня, 16:41 • 39139 просмотра
Боксер Александр Усик решил освободить все свои чемпионские поясаVideo
26 июня, 12:17 • 53705 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули ещё 160 военных, в том числе защитников МариуполяPhoto
Эксклюзив
26 июня, 11:34 • 53091 просмотра
Будут ли отключать свет в июле и августе - эксперты оценили риски и дали прогнозыPhoto
26 июня, 09:44 • 46569 просмотра
В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
1.5м/с
47%
752мм
Популярные новости
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto27 июня, 08:40 • 51209 просмотра
В Польше заявили, что во время нового этапа поисков в Пужниках не нашли второй братской могилы жертв УПА27 июня, 09:03 • 7736 просмотра
В Польше задержали гражданина Украины за угрозы Навроцкому в интернете27 июня, 10:19 • 10432 просмотра
На Полтавщине ВСУ потеряли истребитель МиГ-2927 июня, 11:09 • 43029 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе12:51 • 20614 просмотра
публикации
"Будем испытывать ракеты на москве" - Fire Point анонсировала первые полеты украинской баллистикиVideo17:42 • 7006 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto27 июня, 10:48 • 47450 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto27 июня, 08:40 • 51331 просмотра
Узбекская кухня: многовековые традиции, гостеприимство и блюда, ставшие символом страныPhoto26 июня, 15:30 • 47844 просмотра
Культурные события Киева - куда пойти на выходные 27-28 июняPhoto26 июня, 06:52 • 81647 просмотра
Актуальные люди
Денис Штилерман
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе12:51 • 20706 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 38149 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 78943 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 96560 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 129492 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Президент Сербии Вучич заявил, что уйдет в отставку в ближайшие недели

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Сербский президент Вучич объявил об отставке в течение нескольких недель и проведении досрочных выборов. Заявление сделано на фоне антикоррупционных протестов после трагедии в Нови-Саде.

Президент Сербии Вучич заявил, что уйдет в отставку в ближайшие недели

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что покинет должность в ближайшие несколько недель и объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Заявление прозвучало на фоне антикоррупционных протестов, которые продолжаются в Сербии уже полтора года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. Несколько дней назад студенты снова почтили память погибших и призвали провести досрочные всеобщие выборы.

Я буду президентом лишь несколько недель, а затем уйду в отставку

- заявил Вучич во время митинга своих сторонников в Белграде.

В то же время он сообщил, что поможет своей Сербской прогрессивной партии победить на предстоящих выборах, в частности досрочных парламентских, которые изначально были запланированы на 2027 год.

Вучич заявил о возможной отставке с поста президента Сербии и раскритиковал протесты25.05.26, 06:15 • 6030 просмотров

При этом Вучич не уточнил ни точную дату своей отставки, ни когда может быть распущен парламент.

Оппозиция и участники протестов считают трагедию в Нови-Саде следствием коррупции и неэффективного управления, а студенческое движение заявляет о намерении бросить вызов действующей власти на предстоящих выборах.

Тысячи сербов вышли на протест с требованием отставки Вучича21.06.26, 03:28 • 12535 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира