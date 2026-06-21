Тысячи сербов вышли на протест с требованием отставки Вучича
Киев • УНН
В субботу в Нови-Саде тысячи людей почтили память 16 погибших после обрушения навеса на вокзале и призвали к досрочным выборам. Протестующие обвиняют президента Вучича в фальсификациях и коррупции.
В субботу в Сербии тысячи людей вышли на акции протеста в городе Нови-Сад на севере страны, чтобы почтить память 16 погибших в 2024 году после обрушения навеса на железнодорожном вокзале и потребовать досрочных всеобщих выборов. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что люди стояли при температуре около 30 градусов и скандировали «Победа» и насмехались над действующим президентом Сербии Александаром Вучичем.
Без свободных и честных выборов всё остальное — пустые слова
Указывается, что протестующие и правозащитные группы обвиняют Вучича и правительственных чиновников в фальсификации выборов, насилии против оппонентов, подавлении свободы СМИ, коррупции и связях с организованной преступностью. Вучич и его союзники отрицают эти обвинения.
Сербия является кандидатом на вступление в ЕС, но Белград сначала должен усовершенствовать верховенство права, включая условия для свободных и честных выборов, судебную систему и искоренить коррупцию и организованную преступность. Сербия также должна согласовать свою внешнюю политику с политикой блока, в частности ввести санкции против России за её вторжение в Украину
Напомним
В мае президент Сербии Александар Вучич допустил, что может досрочно сложить свои полномочия ещё до завершения президентского мандата.
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