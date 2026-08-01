Трамп заявил, что США могут «забрать почти всё, что захотят» из месторождений редкоземельных металлов Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря заключенному соглашению о редкоземельных металлах Соединенные Штаты могут в любой момент получить доступ к украинским ресурсам. Об этом Трамп заявил во время выступления, пишет УНН.

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По словам американского президента, соглашение может оказаться значительно ценнее, чем 300 миллиардов долларов, поскольку оно предоставляет США возможность работать с украинскими месторождениями.

Если вы помните, я заключил сделку. Теоретически мы вернем наши деньги, потому что мы заключили соглашение по редкоземельным металлам и договорились, что сможем туда зайти. У нас есть это соглашение. Вы понимаете, о чем я говорю. Возможно, оно стоит намного больше, чем 300 миллиардов долларов, потому что мы можем туда зайти. Украина очень богата, у нее очень плодородные земли с точки зрения редкоземельных металлов – сказал Трамп.

В то же время он подчеркнул, что между сторонами уже подписан соответствующий контракт.

У нас подписан контракт, который касается редкоземельных металлов. Мы можем зайти туда в любой момент, когда захотим, и взять практически все, что захотим. Это была очень хорошая сделка – заявил президент США.

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