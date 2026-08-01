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Трамп заявил, что США могут «забрать почти всё, что захотят» из месторождений редкоземельных металлов Украины

Киев • УНН

 • 26304 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что по соглашению о редкоземельных металлах США могут в любой момент получить доступ к украинским ресурсам. Он подчеркнул, что контракт подписан и позволяет взять практически всё, что захотят.

Трамп заявил, что США могут «забрать почти всё, что захотят» из месторождений редкоземельных металлов Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря заключенному соглашению о редкоземельных металлах Соединенные Штаты могут в любой момент получить доступ к украинским ресурсам. Об этом Трамп заявил во время выступления, пишет УНН.

Детали

По словам американского президента, соглашение может оказаться значительно ценнее, чем 300 миллиардов долларов, поскольку оно предоставляет США возможность работать с украинскими месторождениями.

Если вы помните, я заключил сделку. Теоретически мы вернем наши деньги, потому что мы заключили соглашение по редкоземельным металлам и договорились, что сможем туда зайти. У нас есть это соглашение. Вы понимаете, о чем я говорю. Возможно, оно стоит намного больше, чем 300 миллиардов долларов, потому что мы можем туда зайти. Украина очень богата, у нее очень плодородные земли с точки зрения редкоземельных металлов

– сказал Трамп.

В то же время он подчеркнул, что между сторонами уже подписан соответствующий контракт.

У нас подписан контракт, который касается редкоземельных металлов. Мы можем зайти туда в любой момент, когда захотим, и взять практически все, что захотим. Это была очень хорошая сделка

– заявил президент США.

Трамп отказался от обещания разрешить Украине производить перехватчики Patriot - СМИ31.07.26, 20:42 • 19088 просмотров

Степан Гафтко

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Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина