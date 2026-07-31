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The Economist

Государство будет компенсировать 10% или 20% - в Украине расширили программу поддержки для установки автономного отопления

Киев • УНН

 • 13151 просмотра

Государство будет компенсировать 10% или 20% суммы кредита на приобретение твердотопливных печей и материалов. Льготная ставка составит 0% в первый год, 5% во второй и 7% в третий.

Государство будет компенсировать 10% или 20% - в Украине расширили программу поддержки для установки автономного отопления

В Украине расширили программу поддержки для людей, которые планируют установить автономное отопление в своих домах. Как сообщил премьер Сергей Корецкий, государство будет компенсировать 10% или 20% основной суммы кредита в зависимости от размера, передает УНН.

Детали

Как сообщил Корецкий, льготный кредит до 250 тыс. грн или до 480 тыс. грн можно взять на приобретение твердотопливных печей, дымоходов, сопутствующих материалов и их установку.

Государство будет компенсировать 10% или 20% основной суммы кредита в зависимости от размера. Льготная ставка составит 0% в первый год, 5% — во второй и 7% — в третий. Установлено ограничение на площадь дома — не более 300 кв. м 

- добавил премьер.

Корецкий призвал граждан, которые хотят или планировали установить автономное отопление, воспользоваться государственной программой поддержки.

На следующей неделе должно состояться заседание СНБО по реализации в регионах планов устойчивости - Зеленский30.07.26, 20:21 • 6703 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Отопление
Украина