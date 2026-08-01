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Число погибших в Киеве возросло до четырёх, ещё 13 человек пострадали из-за ракетной атаки рф

Киев • УНН

 • 23785 просмотра

В результате массированной баллистической атаки рф на Киев погибли 4 человека, 13 пострадали. Ракета попала во двор пятиэтажного дома в Соломенском районе.

Число погибших в Киеве возросло до четырёх, ещё 13 человек пострадали из-за ракетной атаки рф

В результате массированной баллистической атаки российских войск на Киев количество погибших возросло до четырех, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, пишет УНН.

Подробности

По данным КГВА на 03:10, в результате российского удара погибли четыре человека.

По состоянию на 3:10 количество пострадавших возросло до 13. К сожалению, 4 человека погибли. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших

– говорится в сообщении.

Спасатели разбирают завалы и эвакуируют людей

По предварительной информации, российская баллистическая ракета попала во двор пятиэтажного жилого дома в Соломенском районе столицы. В результате удара частично разрушена многоэтажка, на первом и втором этажах возникли пожары.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф UNN

На месте продолжается ликвидация последствий атаки. Спасатели эвакуируют жителей дома и продолжают поисково-спасательные работы.

По информации мониторинговых каналов, под завалами и в заблокированных квартирах могут оставаться люди. Также сообщается, что спасатели освобождают жителей из квартир в соседних домах, где из-за взрыва заклинило двери. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Враг массированно атакует Киев баллистикой, пожары вспыхнули в трех районах столицы, есть раненые01.08.26, 02:23 • 53070 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Война в Украине
Киевская городская государственная администрация
Киев