Число погибших в Киеве возросло до четырёх, ещё 13 человек пострадали из-за ракетной атаки рф

В результате массированной баллистической атаки российских войск на Киев количество погибших возросло до четырех, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, пишет УНН.

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По данным КГВА на 03:10, в результате российского удара погибли четыре человека.

По состоянию на 3:10 количество пострадавших возросло до 13. К сожалению, 4 человека погибли. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших – говорится в сообщении.

Спасатели разбирают завалы и эвакуируют людей

По предварительной информации, российская баллистическая ракета попала во двор пятиэтажного жилого дома в Соломенском районе столицы. В результате удара частично разрушена многоэтажка, на первом и втором этажах возникли пожары.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф UNN

На месте продолжается ликвидация последствий атаки. Спасатели эвакуируют жителей дома и продолжают поисково-спасательные работы.

По информации мониторинговых каналов, под завалами и в заблокированных квартирах могут оставаться люди. Также сообщается, что спасатели освобождают жителей из квартир в соседних домах, где из-за взрыва заклинило двери. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Враг массированно атакует Киев баллистикой, пожары вспыхнули в трех районах столицы, есть раненые