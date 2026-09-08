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Іран заявив про захоплення американського підводного безпілотника

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Іранські державні ЗМІ заявили, що ВМС КВІР захопили американський безпілотний підводний апарат біля Ормузької протоки. США заяву не коментували.

Іран заявив про захоплення американського підводного безпілотника

Іран стверджує, що захопив безпілотний американський підводний безпілотний апарат біля входу в Ормузьку протоку. Про це йдеться у повідомленнях державних ЗМІ Ірану, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

У повідомленнях посилаються на ВМС Ірану Корпусу вартових ісламської революції.

США не відреагували на ці заяви.

Інформаційне агентство IRNA повідомило, що підводний апарат був захоплений в рамках "розвідувальної операції" і що фотографії будуть "опубліковані найближчим часом".

США завдали ударів по трьох іранських танкерах для перевезення сирої нафти05.09.26, 18:17 • 6294 перегляди

Антоніна Туманова

Світ
Сполучені Штати Америки
Іран