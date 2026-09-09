У Європі запускають виробництво українських ракето-дронів "Барс" із дальністю до 1000 км
Київ • УНН
Європейське виробництво «Барсів» має стартувати найближчим часом, а перші вироби очікують 10 жовтня. Дрон летить до 1000 км.
У Європі найближчим часом має запрацювати нове виробництво українських ракето-дронів "Барс", які вже використовуються Силами оборони для далекобійних ударів. Перші вироби з нового майданчика мають почати надходити в Україну вже з 10 жовтня, повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
За даними видання, "Барс" уже є одним із наймасовіших українських ракето-дронів свого класу. Відомо, що під час окремих операцій одночасно застосовували близько 100 таких апаратів.
Нове виробництво має збільшити темпи випуску, однак головним обмеженням залишаються малогабаритні турбореактивні двигуни. Українські виробники значною мірою залежать від невеликої кількості європейських компаній, які випускають такі двигуни обмеженими партіями.
Головна проблема – не лише кількість, а й строки постачання
Як зазначає Defense Express, навіть після збільшення виробництва в Європі доступність двигунів залишається вузьким місцем. Проблема стосується як готових силових установок, так і окремих компонентів для них.
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Водночас розробник "Барса" вже створив власний малогабаритний турбореактивний двигун, який пройшов фінальні випробування. У перспективі це може зменшити залежність від імпортних комплектуючих і дозволити масштабувати виробництво.
Для чого використовуватимуться
Такі двигуни потрібні не лише для далекобійних ракето-дронів, а й для реактивних дронів-перехоплювачів, які можуть застосовуватися проти російських реактивних безпілотників.
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Розробка "Барса" триває з 2023 року. За цей час було створено понад 40 модернізацій та ітерацій платформи.
Нині ракето-дрон може мати дальність польоту до 1000 км, бойову частину масою до 60 кг та швидкість понад 700 км/год. Конструкція є модульною, тому запас палива та маса бойової частини можуть змінюватися залежно від завдання.
На фінальній ділянці польоту "Барс" може наводитися на ціль за допомогою машинного зору або вручну через онлайн-керування.
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