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Українська компанія опинилась серед переможців конкурсу НАТО з блокування аеродромів противника

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Переможцями конкурсу НАТО Persistent Airfield Denial стали команди з Чехії, Польщі та України. Їхні рішення протестують і апробують у бою.

Українська компанія опинилась серед переможців конкурсу НАТО з блокування аеродромів противника

Компанії з Чехії, Польщі та України стали переможцями конкурсу з інновацій Persistent Airfield Denial (Постійне блокування аеродромів противника), проведеного Командуванням НАТО з трансформації та Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), передає УНН із посиланням на Міноборони.

Ключова особливість Persistent Airfield Denial – бойовий досвід України 

Як відзначили у Міноборони, особливий фокус Persistent Airfield Denial – на автономності рішень, можливості їх масштабувати, їхній стійкості до засобів РЕБ, а також здатності працювати в умовах обмеженого доступу до систем навігації та зв’язку.

Ключовою особливістю челенджу стало залучення українського бойового досвіду до оцінювання запропонованих технологій. Оцінювались новизна рішень та можливість їх застосування в сучасному бойовому середовищі.

Які рішення представили переможці Persistent Airfield Denial

Перше місце посіла чеська команда LPP Holding, яка представила далекобійне рішення, розраховане на роботу з мінімальною залежністю від зовнішнього управління.

Друге місце було присуджене інноваторам із Польщі з комплексною пропозицією заздалегідь спланованого ураження елементів аеродромної інфраструктури противника.

Третє місце посіли розробники з України, які запропонували модуль штучного інтелекту для наведення на ціль. Рішення має підвищувати автономність і точність систем ураження.

60 заявок на конкурс – 9 команд у фіналі 

Організатори отримали на конкурс понад 60 заявок. Під час фіналу челенджу у Варшаві (Польща) свої рішення представили дев’ять команд.

До складу експертів та членів журі від України увійшли представники ЗСУ та Міністерства оборони України, зокрема Командування Повітряних Сил, Сил безпілотних систем, підрозділу Національної гвардії України "Омега", інших формувань Сил оборони України.

Від НАТО пропозиції фіналістів оцінювали представники Командувань Альянсу, а також Акселератора оборонних інновацій NATO DIANA.

Наступним етапом стане тестування та бойова апробація рішень, що дозволить оцінити їхню ефективність та потенціал для подальшого масштабування, резюмували у Міноборони.

Україна напередодні "Рамштайну"передала НАТО список нагальних потреб у засобах ППО07.09.26, 12:32 • 3500 переглядiв

Антоніна Туманова

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