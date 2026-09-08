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Комендантську годину скоротять і встановлять мобільні укриття та залізничних станціях - що зміниться для Київщини з 10 вересня

Київ • УНН

 • 7854 перегляди

Комендантська година на Київщині триватиме з 01:00 до 05:00 та буде синхронізована з Києвом. На АЗС посилять безпеку, а на станціях Укрзалізниці встановлять мобільні укриття.

Комендантську годину скоротять і встановлять мобільні укриття та залізничних станціях - що зміниться для Київщини з 10 вересня

Із 10 вересня на Київщині змінюється режим комендантської години. Вона діятиме з 01:00 до 05:00. Водночас в області посилять безпеку на автозаправних станціях та планують встановлення мобільних укриттів на станціях "Укрзалізниці". Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

"Ми вдосконалюємо режим комендантської години в області. З 10 вересня на Київщині вона діятиме з 01:00 до 05:00", – зазначив Ткаченко.

Він запевнив, що зміна режиму — збалансоване рішення, яке має дозволити органам влади, бізнесу та об’єктам інфраструктури адаптуватися до умов безперервних російських атак. При його ухваленні можновладці також враховували рекомендації уряду, видані напередодні.

Ткаченко наголосив, що новий графік комендантської години синхронізують з режимом, який діятиме у Києві. За його словами, це необхідно, щоб уникнути ситуації, коли різні правила в столиці та області створюють додаткові труднощі для мешканців.

"Цим рішенням ми також синхронізуємося з містом Києвом, адже будь-який розрив у рішеннях буквально призведе до непорозумінь для наших людей", – пояснив очільник ОВА.

Окремим напрямом роботи, за словами Ткаченка, стане посилення безпеки людей біля об’єктів критичної інфраструктури, зокрема автозаправних станцій. На Київщині планують запровадити системні вимоги до роботи кожної АЗС. Йдеться, зокрема, про чіткі алгоритми дій персоналу під час повітряних тривог, перевірку систем оповіщення та забезпечення доступу працівників і водіїв до укриттів.

"Це потрібно для захисту людей та безперебійного функціонування спецтранспорту", – зазначив Ткаченко.

Окрему увагу приділять організації паркування на територіях АЗС. В області планують упорядкувати рух автомобілів, щоб уникнути хаотичного скупчення машин поблизу паливних резервуарів. Як пояснив Ткаченко, це має забезпечити безперешкодний проїзд до АЗС рятувальної, медичної та військової техніки у разі виникнення критичної ситуації.

"Упорядкування руху виключить хаотичне скупчення машин біля паливних резервуарів і гарантує, що рятувальна, медична чи військова техніка зможе безперешкодно проїхати та заправитися в критичний момент", – сказав начальник ОВА.

Крім того, у Київській області планують встановлювати мобільні укриття на станціях "Укрзалізниці". За словами Ткаченка, відповідні рішення та погодження для організації їх встановлення вже є.

Він підкреслив, що потреба у мобільних укриттях залишається актуальною через регулярні російські атаки. Особливо це стосується пасажирських локацій залізниці, які також зазнають ударів.

"Ми вже бачимо, що атаки постійні, ми повинні скорочувати відстань між людьми та точками безпеки. Тим паче, що зараз на пасажирські локації "Укрзалізниці" здійснюються атаки", – наголосив Ткаченко.

Він також зазначив, що участь великих національних компаній має допомогти швидше та більш організовано реалізовувати такі безпекові рішення.

Нагадаємо

У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину на одну годину, подовжать роботу громадського транспорту, змінять режим руху метро та мостами під час повітряних тривог, а також тимчасово обмежать проведення масових заходів у місцях, де немає укриттів. 

Олександра Василенко

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