У київському метро 9 вересня тестуватимуть рух наземною ділянкою під час жовтого рівня загрози

9 вересня поїзди наземною ділянкою Сирецько-Печерської лінії київського метро курсуватимуть у тестовому режимі під час жовтої повітряної тривоги . Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Тестування триватиме напередодні запланованого з 10 вересня запуску руху поїздів на наземній ділянці Сирецько-Печерської лінії без обмежень під час дії жовтого рівня

За наявними даними, напередодні запуску працівники столичного метро завершують практичне тестування нових алгоритмів роботи. Фахівці відпрацьовують дії у випадку оголошення жовтого та червоного рівнів повітряної загрози, виникнення позаштатних ситуацій та потреби евакуювати пасажирів із наземної ділянки.

Також перевіряють порядок інформування пасажирів і взаємодію машиністів, поїзних диспетчерів і чергового персоналу станцій.Окремо оновлюють аудіоінформування для пасажирів у 105 головних вагонах Сирецько-Печерської лінії відповідно до нових алгоритмів роботи.Безпека пасажирів і працівників – пріоритет для підприємства