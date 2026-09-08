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У київському метро 9 вересня тестуватимуть рух наземною ділянкою під час жовтого рівня загрози

Київ • УНН

 • 242 перегляди

9 вересня наземна ділянка Сирецько-Печерської лінії працюватиме у тестовому режимі під час жовтої тривоги. Повний запуск заплановано на 10 вересня.

У київському метро 9 вересня тестуватимуть рух наземною ділянкою під час жовтого рівня загрози

9 вересня поїзди наземною ділянкою Сирецько-Печерської лінії київського метро курсуватимуть у тестовому режимі під час жовтої повітряної тривоги . Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Тестування триватиме напередодні запланованого з 10 вересня запуску руху поїздів на наземній ділянці Сирецько-Печерської лінії без обмежень під час дії жовтого рівня

- йдеться у дописі КМДА.

За наявними даними, напередодні запуску працівники столичного метро завершують практичне тестування нових алгоритмів роботи. Фахівці відпрацьовують дії у випадку оголошення жовтого та червоного рівнів повітряної загрози, виникнення позаштатних ситуацій та потреби евакуювати пасажирів із наземної ділянки.

Також перевіряють порядок інформування пасажирів і взаємодію машиністів, поїзних диспетчерів і чергового персоналу станцій.Окремо оновлюють аудіоінформування для пасажирів у 105 головних вагонах Сирецько-Печерської лінії відповідно до нових алгоритмів роботи.Безпека пасажирів і працівників – пріоритет для підприємства

- наголошують у КМДА.

За словами громадського діяча Андрія Смолія, через транспортний колапс у Києві утворилися черги із сотнями людей.

"У Києві знову сотні людей в черзі через транспортний колапс. Треба давати відбій по можливості, бо біда повна", – заявив Смолій.

Нагадаємо

У столиці під час жовтого рівня працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро – повністю, буде скорочено й час комендантської години. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді прем'єра Сергія Корецького

Алла Кіосак

СуспільствоКиїв
Евакуація
Повітряна тривога
Війна в Україні
Київська міська державна адміністрація
Володимир Зеленський
Київ