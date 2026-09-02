У Києві під час жовтого рівня тривоги працюватиме "зелена" гілка метро, комендантську годину скоротять - Зеленський

У столиці під час жовтого рівня працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро – повністю, буде скорочено й час комендантської години. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді прем'єра Сергія Корецького, передає УНН.

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За словами Глави держави, у Києві будуть переглянуті алгоритми роботи громадського транспорту в умовах повітряних тривог.

Зокрема, під час жовтого рівня працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро – повністю. Місту Києву визначено суттєво розширити кількість одиниць наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки в час тривог на Святошинсько-Броварській гілці метрополітену й дублювати наземним транспортом відповідний маршрут метро між станціями "Лісова" та "Дніпро" - заявив Зеленський.

Президент додав, що буде скорочено й час комендантської години в Києві. Владам інших міст буде запропоновано переглянути межі комендантської години з урахуванням реальних потреб безпеки людей та роботи бізнесу.

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