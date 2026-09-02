В Киеве во время желтого уровня тревоги будет работать «зеленая» ветка метро, комендантский час сократят — Зеленский

$44.460.0751.540.10
ukenru
14:10 • 13600 просмотра
В Украине введут желтый и красный уровни воздушной тревоги: что они будут означать
Эксклюзив
12:26 • 25284 просмотра
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
12:20 • 24686 просмотра
Новые размеры стипендий: как изменятся выплаты студентам и когда их начислят
10:36 • 18517 просмотра
В ЕС уже продвигают новые санкции против рф - что предусматривается и будет ли изменение подхода
Эксклюзив
10:20 • 29638 просмотра
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
2 сентября, 09:39 • 16151 просмотра
Стрельба в Киеве: по факту нападения на СБУ начато расследование
2 сентября, 09:19 • 13810 просмотра
Стрельба в Киеве: СБУ задержала бойцов из подразделения Сил обороны после нападения во время обыска
Эксклюзив
2 сентября, 06:38 • 18344 просмотра
Неудачный теракт ФСБ в Киеве — стало известно имя российского оппозиционера, которого хотели убить
2 сентября, 05:00 • 35008 просмотра
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo
2 сентября, 04:31 • 20600 просмотра
Буданов: украинские дроны и ракеты будут господствовать в небе РФ до прекращения агрессии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2м/с
46%
750мм
Популярные новости
Нефть продолжает дорожать после новых ударов США и Ирана2 сентября, 05:37 • 10757 просмотра
Атака рф продолжается седьмые сутки: в Киеве изменили работу метро, в области новые повреждения складовPhotoVideo2 сентября, 06:21 • 13149 просмотра
В Киеве произошёл пожар в 6-этажном доме из-за прилета российского дрона2 сентября, 08:05 • 7378 просмотра
Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?2 сентября, 09:30 • 29831 просмотра
Как испечь хлеб в аэрогриле без лишних хлопот и получить хрустящую корочку14:28 • 10318 просмотра
публикации
Как испечь хлеб в аэрогриле без лишних хлопот и получить хрустящую корочку14:28 • 11003 просмотра
Как восстановиться после ночных обстрелов и понять реакцию организма
Эксклюзив
12:26 • 25240 просмотра
Новые размеры стипендий: как изменятся выплаты студентам и когда их начислят12:20 • 24651 просмотра
В Аэрокосмической ассоциации ожидают скорого решения проблемы с трактовкой авиализинга как роялти
Эксклюзив
10:20 • 29609 просмотра
Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?2 сентября, 09:30 • 30579 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Иран
Киевская область
Германия
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 34366 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 30982 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 36862 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 34314 просмотра
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 34202 просмотра
Актуальное
Отопление
СВИФТ
MIM-104 Patriot
Техника
Дипломатка

В Киеве во время желтого уровня тревоги будет работать «зеленая» ветка метро, комендантский час сократят — Зеленский

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Сырецко-Печерская линия метро будет работать во время желтого уровня. В Киеве также сократят комендантский час и усилят наземный транспорт.

В Киеве во время желтого уровня тревоги будет работать «зеленая» ветка метро, комендантский час сократят — Зеленский

В столице во время жёлтого уровня будет полностью работать Сырецко-Печерская линия метро, также будет сокращено время комендантского часа. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада премьер-министра Сергея Корецкого, передаёт УНН.

Детали

По словам главы государства, в Киеве будут пересмотрены алгоритмы работы общественного транспорта в условиях воздушных тревог.

В частности, во время жёлтого уровня будет полностью работать Сырецко-Печерская линия метро. Киеву поручено существенно увеличить количество единиц наземного общественного транспорта, чтобы компенсировать остановки во время тревог на Святошинско-Броварской ветке метрополитена и дублировать наземным транспортом соответствующий маршрут метро между станциями "Лесная" и "Днепр" 

- заявил Зеленский.

Президент добавил, что в Киеве также будет сокращено время комендантского часа. Властям других городов будет предложено пересмотреть границы комендантского часа с учётом реальных потребностей безопасности людей и работы бизнеса. 

В Украине введут желтый и красный уровни воздушной тревоги: что они будут означать02.09.26, 17:10 • 13606 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитикаКиев
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Киев