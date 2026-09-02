В Киеве во время желтого уровня тревоги будет работать «зеленая» ветка метро, комендантский час сократят — Зеленский

В столице во время жёлтого уровня будет полностью работать Сырецко-Печерская линия метро, также будет сокращено время комендантского часа. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада премьер-министра Сергея Корецкого, передаёт УНН.

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По словам главы государства, в Киеве будут пересмотрены алгоритмы работы общественного транспорта в условиях воздушных тревог.

В частности, во время жёлтого уровня будет полностью работать Сырецко-Печерская линия метро. Киеву поручено существенно увеличить количество единиц наземного общественного транспорта, чтобы компенсировать остановки во время тревог на Святошинско-Броварской ветке метрополитена и дублировать наземным транспортом соответствующий маршрут метро между станциями "Лесная" и "Днепр" - заявил Зеленский.

Президент добавил, что в Киеве также будет сокращено время комендантского часа. Властям других городов будет предложено пересмотреть границы комендантского часа с учётом реальных потребностей безопасности людей и работы бизнеса.

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