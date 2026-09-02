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В Україні запровадять жовтий і червоний рівні повітряної тривоги: що вони означатимуть

Київ • УНН

 • 11016 перегляди

Системи оповіщення оновлять: жовтий рівень означатиме наліт дронів, червоний — ракетну або масовану атаку. Тривоги географічно диференціюють.

В Україні запровадять жовтий і червоний рівні повітряної тривоги: що вони означатимуть

В Україні будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу, запровадять два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний. Крім того, опрацюють більш чітку географічну диференціацію тривог. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді прем'єра Сергія Корецького, передає УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький доповів про підготовку заходів реагування на зміну російської тактики ударів по Україні, а саме – на застосування дронів для виснаження цивільного життя в наших містах і звичної економічної активності в нашій країні. 

Будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу. Люди мають розуміти абсолютно чітко, на що саме і як саме треба реагувати. Будуть запроваджені два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні. Генеральний штаб і Повітряні Сили ЗСУ разом з урядом, Міністерством оборони, МВС та ДСНС України визначатимуть у щотижневому режимі, які показники загрози підлягатимуть оголошенню як жовтий та червоний рівні тривоги. Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки 

- повідомив Зеленський.

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За його словами, будуть змінені й звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого чи червоного рівня загрози. Зараз уже скасовано запуск вдруге сирени повітряної тривоги на позначення моменту відбою тривоги – наразі сирена запускається тільки на момент оголошення про початок повітряної тривоги.

Готується запровадження більш чітких і диференційованих за рівнем загрози звукових сигналів оповіщення про повітряну тривогу. Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Доручив також опрацювати більш чітку географічну диференціацію тривог, щоб оголошення тривоги та реагування було саме в тій частині місцевості, де об’єктивно є загроза 

- резюмував Президент. 

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Антоніна Туманова

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