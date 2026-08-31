Тривалі повітряні тривоги: уряд готує нові правила для транспорту, бізнесу та комендантської години

Уряд увечері 31 серпня обговорить нові правила роботи під час тривалих повітряних тривог. Про це повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник, передає УНН.

Серед можливих рішень розглядаються також зміни до режиму комендантської години, зокрема запровадження винятків із чинних обмежень.

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За словами Калашника, уряд шукає можливості адаптувати чинні правила роботи міст та інфраструктури до нової тактики російських атак. Тривалі або багаторазові повітряні тривоги дедалі частіше призводять до зупинки транспорту, обмеження роботи підприємств, установ і сервісів та загалом суттєво впливають на економічну активність великих міст.

Очікується, що конкретні пропозиції обговорять уже ввечері 31 серпня на нараді у прем’єр-міністра.

"Сьогодні ввечері у прем’єр-міністра буде нарада, де будемо визначати подальші рішення. Розглядаємо оптимізацію часу, певні винятки з правил або, можливо, повне скасування в окремих випадках. Але все це обов’язково має бути узгоджено з військовими", – зазначив Калашник.

Водночас міністр наголосив, що будь-які зміни до чинних алгоритмів не повинні створювати додаткових ризиків для населення.

"Безпека людей першочергова. Ми не можемо ризикувати жодним життям", – наголосив він.

Йдеться, зокрема, про можливість перегляду окремих правил, пов’язаних із комендантською годиною. Влада розглядає оптимізацію її тривалості, запровадження винятків та інші варіанти зміни чинного режиму.

Водночас наразі не йдеться про загальне скасування повітряних тривог або правил безпеки під час них. Уряд, навпаки, планує сформувати більш гнучкі алгоритми реагування залежно від конкретної загрози.

Остаточні рішення щодо комендантської години, як наголосив Калашник, повинні бути погоджені з військовим командуванням.

Диференційовані тривоги

Одним із напрямів, над яким працює уряд, є запровадження більш диференційованої системи оповіщення населення про повітряні загрози. Нині оголошення повітряної тривоги автоматично запускає низку обмежень для роботи транспорту, підприємств, навчальних закладів та інших установ. В умовах, коли росія може проводити атаки кількома хвилями або тривалий час утримувати в повітрі безпілотники, такі тривоги можуть тривати годинами.

Тому уряд розглядає можливість перейти до моделі, за якої алгоритм роботи міста, транспорту та окремих установ залежатиме від конкретного типу загрози. При цьому точні категорії небезпеки, критерії їх визначення та відповідні режими роботи об’єктів інфраструктури поки що публічно не представлені.

Що можуть змінити для залізниці

Окремий блок пропозицій стосується роботи залізничного транспорту та вокзалів. Серед варіантів, які розглядають, – забезпечення цілодобової роботи вокзалів, скорочення часу посадки та висадки пасажирів, розосередження пасажирських потоків і поїздів, а також зміна окремих процедур під час підвищеної загрози. Мета таких змін – не допустити ситуацій, коли багатогодинна повітряна тривога спричиняє значні затримки поїздів та порушує роботу цілих напрямків.

Також можуть переглянути порядок організації руху та перебування пасажирів на вокзалах під час тривалої загрози.

При цьому всі запропоновані зміни мають враховувати можливість швидкого переміщення людей до укриттів у разі безпосередньої небезпеки.

Метро та міський транспорт

Нові алгоритми можуть стосуватися і роботи метрополітену та наземного громадського транспорту.

Тривалі повітряні тривоги наразі можуть суттєво впливати на рух транспорту, створювати великі скупчення пасажирів та ускладнювати пересування містом. Уряд планує знайти модель, яка дозволила б, з одного боку, не зупиняти міську інфраструктуру на тривалий час без нагальної необхідності, а з іншого – зберегти чинні вимоги безпеки у разі реальної загрози удару.

Втім, конкретних правил щодо того, в яких випадках громадський транспорт або метро зможуть продовжувати роботу під час тривоги, поки що не оприлюднено.

Підприємства та установи

Зміни можуть торкнутися також підприємств, державних установ, об’єктів критичної інфраструктури та інших організацій. Наразі уряд опрацьовує різні алгоритми їхньої роботи залежно від рівня та характеру небезпеки.

Публічно поки не визначили, які саме підприємства зможуть продовжувати роботу під час окремих типів повітряної загрози і чи залежатиме це, наприклад, від наявності обладнаних укриттів, місця розташування об’єкта або можливості швидко припинити роботу.

Усі ці питання, як очікується, мають стати предметом подальших консультацій уряду з військовими та профільними відомствами.

Контекст

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд готує зміни до алгоритмів роботи держави та великих міст через нову тактику російських атак. За його словами, тривалі та багаторазові повітряні тривоги впливають не лише безпосередньо на безпеку населення, а й на функціонування громадського транспорту, залізниці, підприємств, навчальних закладів та інших установ.

Окремою проблемою стає вплив багатогодинних обмежень на економічну активність великих міст, де під час тривог може одночасно ускладнюватися робота сотень підприємств і сервісів.

Необхідність перегляду чинних алгоритмів стала особливо актуальною на тлі посилення росією хвильових атак безпілотниками. За такої тактики дрони можуть запускатися групами протягом тривалого періоду, а повітряні тривоги – оголошуватися кілька разів протягом доби або тривати годинами.

Уряд прагне сформувати нові правила, які дозволять зменшити паралізуючий вплив таких атак на великі міста, не знижуючи при цьому рівень захисту населення. При цьому чинні обмеження залишаються в силі доти, доки відповідні рішення офіційно не змінять уповноважені органи.