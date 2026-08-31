$44.550.0151.880.02
ukenru
13:35 • 240 перегляди
У райвідділі поліції на Рівненщині пролунав вибух: один правоохоронець загинув, ще троє - поранені
13:11 • 2464 перегляди
Тривалі повітряні тривоги: уряд готує нові правила для транспорту, бізнесу та комендантської години
Ексклюзив
12:59 • 4594 перегляди
У Раді розглядають голосування "через застосунок" в укритті під час тривог
12:48 • 8352 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали
11:20 • 10491 перегляди
Тім Кук залишає посаду CEO Apple: що змінилося за 15 років і хто його замінитьPhoto
10:22 • 15819 перегляди
На Київщині після ранкового удару рф гасять пожежі на складах - у ДСНС показали, що зараз на місціPhoto
09:37 • 14628 перегляди
У Києві школи на тлі затяжних тривог почнуть навчальний рік у змішаному форматі
09:28 • 15593 перегляди
Після повені в Непалі досі розшукують 56 зниклих українців - МЗС
Ексклюзив
09:11 • 21395 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
08:37 • 22197 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
3.5м/с
37%
747мм
Популярнi новини
Південна Корея першою у світі планує безкоштовно надати ШІ всім громадянам 31 серпня, 03:48 • 12745 перегляди
Що святкують 31 серпня в Україні та світі 31 серпня, 04:00 • 16033 перегляди
Іран заявив про удари по американських базах у Йорданії та ОАЕ у відповідь на атаку США31 серпня, 04:59 • 11976 перегляди
"Вони мене повісять": путін боїться за своє життя і планує відправку на гарматне м'ясо ще 300-400 тисяч росіян - ЗМІ08:44 • 5312 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto12:27 • 9062 перегляди
Публікації
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали12:48 • 8366 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto12:27 • 9356 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
09:11 • 21398 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
Ексклюзив
08:37 • 22201 перегляди
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 122135 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Калашник Микола Володимирович
Юрій Ігнат
Блогери
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Реклама
УНН Lite
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 23003 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 23200 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 46465 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 45612 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 63327 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
Дипломатка
Ракетна система С-400

Тривалі повітряні тривоги: уряд готує нові правила для транспорту, бізнесу та комендантської години

Київ • УНН

 • 2434 перегляди

31 серпня уряд розгляне гнучкіші алгоритми роботи транспорту, підприємств і установ під час тривалих тривог. Зміни погодять із військовими.

Тривалі повітряні тривоги: уряд готує нові правила для транспорту, бізнесу та комендантської години

Уряд увечері 31 серпня обговорить нові правила роботи під час тривалих повітряних тривог. Про це повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник, передає УНН.

Серед можливих рішень розглядаються також зміни до режиму комендантської години, зокрема запровадження винятків із чинних обмежень. 

Деталі

За словами Калашника, уряд шукає можливості адаптувати чинні правила роботи міст та інфраструктури до нової тактики російських атак. Тривалі або багаторазові повітряні тривоги дедалі частіше призводять до зупинки транспорту, обмеження роботи підприємств, установ і сервісів та загалом суттєво впливають на економічну активність великих міст.

Очікується, що конкретні пропозиції обговорять уже ввечері 31 серпня на нараді у прем’єр-міністра.

"Сьогодні ввечері у прем’єр-міністра буде нарада, де будемо визначати подальші рішення. Розглядаємо оптимізацію часу, певні винятки з правил або, можливо, повне скасування в окремих випадках. Але все це обов’язково має бути узгоджено з військовими", – зазначив Калашник.

Водночас міністр наголосив, що будь-які зміни до чинних алгоритмів не повинні створювати додаткових ризиків для населення.

"Безпека людей першочергова. Ми не можемо ризикувати жодним життям", – наголосив він.

Йдеться, зокрема, про можливість перегляду окремих правил, пов’язаних із комендантською годиною. Влада розглядає оптимізацію її тривалості, запровадження винятків та інші варіанти зміни чинного режиму.

Водночас наразі не йдеться про загальне скасування повітряних тривог або правил безпеки під час них. Уряд, навпаки, планує сформувати більш гнучкі алгоритми реагування залежно від конкретної загрози.

Остаточні рішення щодо комендантської години, як наголосив Калашник, повинні бути погоджені з військовим командуванням.

Диференційовані тривоги

Одним із напрямів, над яким працює уряд, є запровадження більш диференційованої системи оповіщення населення про повітряні загрози. Нині оголошення повітряної тривоги автоматично запускає низку обмежень для роботи транспорту, підприємств, навчальних закладів та інших установ. В умовах, коли росія може проводити атаки кількома хвилями або тривалий час утримувати в повітрі безпілотники, такі тривоги можуть тривати годинами. 

Тому уряд розглядає можливість перейти до моделі, за якої алгоритм роботи міста, транспорту та окремих установ залежатиме від конкретного типу загрози. При цьому точні категорії небезпеки, критерії їх визначення та відповідні режими роботи об’єктів інфраструктури поки що публічно не представлені.

Що можуть змінити для залізниці

Окремий блок пропозицій стосується роботи залізничного транспорту та вокзалів. Серед варіантів, які розглядають, – забезпечення цілодобової роботи вокзалів, скорочення часу посадки та висадки пасажирів, розосередження пасажирських потоків і поїздів, а також зміна окремих процедур під час підвищеної загрози. Мета таких змін – не допустити ситуацій, коли багатогодинна повітряна тривога спричиняє значні затримки поїздів та порушує роботу цілих напрямків.

Також можуть  переглянути порядок організації руху та перебування пасажирів на вокзалах під час тривалої загрози.

При цьому всі запропоновані зміни мають враховувати можливість швидкого переміщення людей до укриттів у разі безпосередньої небезпеки.

Метро та міський транспорт

Нові алгоритми можуть стосуватися і роботи метрополітену та наземного громадського транспорту.

Тривалі повітряні тривоги наразі можуть суттєво впливати на рух транспорту, створювати великі скупчення пасажирів та ускладнювати пересування містом. Уряд планує знайти модель, яка дозволила б, з одного боку, не зупиняти міську інфраструктуру на тривалий час без нагальної необхідності, а з іншого – зберегти чинні вимоги безпеки у разі реальної загрози удару.

Втім, конкретних правил щодо того, в яких випадках громадський транспорт або метро зможуть продовжувати роботу під час тривоги, поки що не оприлюднено.

Підприємства та установи

Зміни можуть торкнутися також підприємств, державних установ, об’єктів критичної інфраструктури та інших організацій. Наразі уряд опрацьовує різні алгоритми їхньої роботи залежно від рівня та характеру небезпеки.

Публічно поки не визначили, які саме підприємства зможуть продовжувати роботу під час окремих типів повітряної загрози і чи залежатиме це, наприклад, від наявності обладнаних укриттів, місця розташування об’єкта або можливості швидко припинити роботу.

Усі ці питання, як очікується, мають стати предметом подальших консультацій уряду з військовими та профільними відомствами.

Контекст

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд готує зміни до алгоритмів роботи держави та великих міст через нову тактику російських атак. За його словами, тривалі та багаторазові повітряні тривоги впливають не лише безпосередньо на безпеку населення, а й на функціонування громадського транспорту, залізниці, підприємств, навчальних закладів та інших установ.

Окремою проблемою стає вплив багатогодинних обмежень на економічну активність великих міст, де під час тривог може одночасно ускладнюватися робота сотень підприємств і сервісів.

Необхідність перегляду чинних алгоритмів стала особливо актуальною на тлі посилення росією хвильових атак безпілотниками. За такої тактики дрони можуть запускатися групами протягом тривалого періоду, а повітряні тривоги – оголошуватися кілька разів протягом доби або тривати годинами.

Уряд прагне сформувати нові правила, які дозволять зменшити паралізуючий вплив таких атак на великі міста, не знижуючи при цьому рівень захисту населення. При цьому чинні обмеження залишаються в силі доти, доки відповідні рішення офіційно не змінять уповноважені органи.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в Україні
Калашник Микола Володимирович
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла