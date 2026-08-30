В Україні готують нові правила роботи транспорту під час тривалих повітряних тривог

В Україні напрацьовують рішення для стабільної роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог. Зокрема, планують змінити підходи до роботи вокзалів, руху поїздів та комендантської години в Києві й області. Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, пише УНН.

Провів оперативну нараду з командою Укрзалізниці на чолі з Олександром Перцовським, КМВА, військовим командуванням. Напрацьовуємо рішення для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог

Калашник зазначив, що першочергово це безпека людей.

За його словами, "Укрзалізниця" продовжує розвивати системи моніторингу загроз та реагування у координації з військовими.

Зокрема, опрацьовуються питання цілодобової роботи вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки, зокрема завдяки спрощенню контролю в разі підвищеної загрози.

Окремо працюємо над диференційованою системою оповіщення залежно від типу загрози та зміною режиму комендантської години в Києві й області. Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки