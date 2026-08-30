В Украине готовят новые правила работы транспорта во время длительных воздушных тревог
Киев • УНН
Власти разрабатывают правила работы вокзалов и поездов во время длительных тревог. Также планируют изменить комендантский час в Киеве и области.
В Украине разрабатывают решения для стабильной работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог. В частности, планируют изменить подходы к работе вокзалов, движению поездов и комендантскому часу в Киеве и области. Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник, пишет УНН.
Провёл оперативное совещание с командой «Укрзалізниці» во главе с Александром Перцовским, КГГА, военным командованием. Разрабатываем решения для работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог
Калашник отметил, что в первую очередь это безопасность людей.
В то же время мы должны обеспечить стабильное движение поездов, соединяющих всю страну
По его словам, «Укрзалізниця» продолжает развивать системы мониторинга угроз и реагирования в координации с военными.
В частности, прорабатываются вопросы круглосуточной работы вокзалов, рассредоточения поездов и пассажиров, недопущения одновременного прибытия на соседние платформы, сокращения времени посадки и высадки, в частности благодаря упрощению контроля в случае повышенной угрозы.
Отдельно работаем над дифференцированной системой оповещения в зависимости от типа угрозы и изменением режима комендантского часа в Киеве и области. Это необходимо для логистики, передвижения людей и работы экономики
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