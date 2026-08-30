Осенью необходимо довести уровень сбития дронов рф выше 90% - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство обороны и военных максимально усилить возможности по противодействию российским беспилотникам, чтобы осенью уровень их уничтожения превышал 90%. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Сегодня были доклады наших военных о защите неба. Сейчас тактика россиян — на изнурение Украины, на изнурение украинцев, прежде всего именно наших людей - сообщил Зеленский.

По его словам, российские войска постоянно атакуют Украину беспилотниками, в частности применяют много реактивных «шахедов». Значительную часть дронов украинские военные сбивают.

Было почти полторы тысячи дронов всех типов только за эти четыре дня, из них реактивных — около восьмисот - сообщил Президент.

Зеленский отметил, что наиболее сложной задачей является уничтожение именно реактивных дронов. В настоящее время основным средством защиты от них является боевая авиация.

Он сообщил, что Украина работает над получением необходимых дронов-перехватчиков. По словам президента, четыре компании уже разработали соответствующие беспилотники, причем у одной из них техника является наиболее удачной.

Максимально сейчас и Министерство обороны, и военные — все должны постараться, чтобы у нас было как можно больше возможностей сбивать каждый из типов российских дронов - подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил всех членов команды Украины, которые круглосуточно работают над усилением защиты неба.

Осенью нужно дать ответ и довести уровень сбития точно выше, чем 90% - заявил Зеленский.

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