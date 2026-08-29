Киев 29 августа провёл под воздушными тревогами почти половину суток

В Киеве в течение 29 августа воздушную тревогу объявляли 10 раз, а ее общая продолжительность составила 10 часов 44 минуты. Таким образом, столица находилась в условиях воздушной угрозы почти 45% суток, пишет УНН.

Детали

Самая длительная воздушная тревога в столице длилась 4 часа 24 минуты. Еще одна затяжная тревога продолжалась 3 часа 23 минуты.

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Последнюю за сутки тревогу в Киеве объявили в 23:24. Отбой прозвучал в 23:44 — через 20 минут.

В течение 29 августа российские войска неоднократно атаковали столицу беспилотниками. В результате атак в Киеве зафиксировали попадания и повреждения, также сообщалось о пострадавших.

Напомним

В результате атак российских БПЛА в Киеве 29 августа пострадали 8 человек, троих госпитализировали. Как отметил Виталий Кличко, в результате атаки погибла двухлетняя девочка.