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Атака дронов рф на Киев и Полтавщину - есть пожары в жилых домах

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Ночью российские БПЛА вызвали пожары в жилых домах Киева и Полтавской области. На Оболони горели этажи 12-этажного дома.

Атака дронов рф на Киев и Полтавщину - есть пожары в жилых домах

В ночь с 29 на 30 августа россия вновь атаковала украинские города. В частности, из-за БПЛА в Оболонском районе Киева произошло возгорание жилого дома, а в Полтавском районе вследствие вражеской атаки возник пожар в жилом доме. Об этом сообщили Киевская и Полтавская военные администрации, передает УНН.

Детали

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в 12-этажном доме на Оболони произошло возгорание со второго по пятый этаж. Экстренные службы работают на месте.

Также Кличко отметил, что в Подольский район столицы вызвали медиков.

Напомним

В результате атак российских БПЛА в Киеве 29 августа пострадали 8 человек, троих госпитализировали. Как отметил Виталий Кличко, в результате атаки погибла двухлетняя девочка.

Евгений Устименко

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