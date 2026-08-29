Атака дронов рф на Киев и Полтавщину - есть пожары в жилых домах
Киев • УНН
Ночью российские БПЛА вызвали пожары в жилых домах Киева и Полтавской области. На Оболони горели этажи 12-этажного дома.
В ночь с 29 на 30 августа россия вновь атаковала украинские города. В частности, из-за БПЛА в Оболонском районе Киева произошло возгорание жилого дома, а в Полтавском районе вследствие вражеской атаки возник пожар в жилом доме. Об этом сообщили Киевская и Полтавская военные администрации, передает УНН.
Детали
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в 12-этажном доме на Оболони произошло возгорание со второго по пятый этаж. Экстренные службы работают на месте.
Также Кличко отметил, что в Подольский район столицы вызвали медиков.
Напомним
В результате атак российских БПЛА в Киеве 29 августа пострадали 8 человек, троих госпитализировали. Как отметил Виталий Кличко, в результате атаки погибла двухлетняя девочка.