Атака дронов рф на Киев и Полтавщину - есть пожары в жилых домах

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Как выглядит село Мила после российского удара - фоторепортаж

"Черных трансплантологов" на Буковине взяли под стражу с залогом 1,5 млн гривен — Генпрокурор

После атак украинских БПЛА на НПЗ производство бензина в рф сократилось до 70% от общей потребности - СМИ

Около четырех десятков поездов все еще отстают от графика, но задержки в пути сокращаются

МИД уточнил: в Непале после наводнения разыскивают 56 украинцев

"Боеприпасов рядом с жилыми домами быть не может, будут выводы" - Зеленский отреагировал на удар рф по Киевской области и детонацию и показал видео

Удар рф с детонацией в Киевской области унёс жизни 27 человек, среди 42 пострадавших четверо детей - ОВА

Оккупированная часть Херсонской области более суток без электроснабжения после ударов по подстанциям

В России после удара СБУ по «Энгельсу» могло остаться 37 боеспособных Ту-95МС — Defense Express