Атака дронів рф на Київ і Полтавщину - є пожежі у жилових будинках

У ніч з 29 на 30 серпня росія знову атакувала українські міста. Зокрема, через БПЛА у Оболонському районі Києва сталося загоряння житлового будинку, а у Полтавському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа житлового будинку. Про це повідомили Київська і Полтавська військові адміністрації, передає УНН.

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Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у 12-поверховому будинку на Оболоні загоряння з другого по пʼятий поверх. Екстрені служби працюють на місці.

Також Кличко зазначив, що в Подільський район столиці викликали медиків.

Нагадаємо

Внаслідок атак російських БПЛА в Києві 29 серпня постраждали 8 людей, трьох госпіталізували. Як зазначив Віталій Кличко, внаслідок атаки загинула дворічна дівчинка.