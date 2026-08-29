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Атака дронів рф на Київ і Полтавщину - є пожежі у жилових будинках

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Уночі російські БПЛА спричинили пожежі в житлових будинках Києва та Полтавщини. На Оболоні горіли поверхи 12-поверхівки.

Атака дронів рф на Київ і Полтавщину - є пожежі у жилових будинках

У ніч з 29 на 30 серпня росія знову атакувала українські міста. Зокрема, через БПЛА у Оболонському районі Києва сталося загоряння житлового будинку, а у Полтавському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа житлового будинку. Про це повідомили Київська і Полтавська військові адміністрації, передає УНН.

Деталі

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у 12-поверховому будинку на Оболоні загоряння з другого по пʼятий поверх. Екстрені служби працюють на місці.

Також Кличко зазначив, що в Подільський район столиці викликали медиків.

Нагадаємо

Внаслідок атак російських БПЛА в Києві 29 серпня постраждали 8 людей, трьох госпіталізували. Як зазначив Віталій Кличко, внаслідок атаки загинула дворічна дівчинка.

Євген Устименко

Війна в Україні
Вибухи
Пожежі
Повітряна тривога
Війна в Україні
Подільський район
Київська міська державна адміністрація
Віталій Кличко
Полтава
Київ