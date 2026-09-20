На Київщині зросла до чотирьох кількість загиблих, у лікарні померла дитина

У лікарні померла дитина, яка постраждала внаслідок російської атаки на Київщину. Кількість загиблих в області зросла до чотирьох людей. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

На жаль, маємо трагічну новину. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі. Таким чином, кількість загиблих на Київщині зросла до чотирьох — троє дітей та жінка. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата.Київщина пережила понад добу ворожих атак. За цей час у п’яти районах області пошкоджено 31 об’єкт