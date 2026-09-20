На Київщині зросла до чотирьох кількість загиблих, у лікарні померла дитина
Київ • УНН
У лікарні померла дитина, поранена під час атаки рф на Київщину. Загинули троє дітей і жінка, пошкоджено 31 об’єкт.
У лікарні померла дитина, яка постраждала внаслідок російської атаки на Київщину. Кількість загиблих в області зросла до чотирьох людей. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.
На жаль, маємо трагічну новину. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі. Таким чином, кількість загиблих на Київщині зросла до чотирьох — троє дітей та жінка. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата.Київщина пережила понад добу ворожих атак. За цей час у п’яти районах області пошкоджено 31 об’єкт
За словами посадовця, найбільше пошкоджень зазнав Фастівський район. Зокрема, там пошкоджено житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територію сільськогосподарського підприємства та 17 транспортних засобів. Загалом у цьому районі пошкоджено 24 об’єкти.
У Вишгородському районі пошкоджено чотири об’єкти, зокрема два приватні домоволодіння, приміщення підприємства та заклад освіти. В Обухівському районі пошкоджено приватне домоволодіння. У Броварському — приватне домоволодіння та лінію електропередачі. У Бучанському — складське приміщення. Атака БпЛА на область продовжується
Нагадаємо
У Фастівському районі загинули мама, дівчинка та хлопчик. Пошкоджено будинки та автомобілі, в одному з них сталася пожежа.