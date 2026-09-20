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Фіцо звинуватив західних політиків у прагненні спровокувати конфлікт між НАТО та росією

Київ • УНН

 • 3236 перегляди

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив західних політиків у прагненні спровокувати конфлікт НАТО з росією. Він заявив, що Словаччина не братиме участі у такій війні.

Фіцо звинуватив західних політиків у прагненні спровокувати конфлікт між НАТО та росією

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деякі західні політики нібито прагнуть спровокувати конфлікт між НАТО та росією. Він також розкритикував підтримку України та заявив, що за його уряду словацькі військові не воюватимуть проти росії. Про це повідомляє Dennik N, пише УНН.

Деталі

Прем’єр Словаччини вважає, що західні політики прагнуть спровокувати конфлікт НАТО з росією у разі поразки України на полі бою.

Невдача стратегії знищення росії через війну в Україні змушує багатьох західних політиків дійти висновку, що якщо це не вдасться за допомогою української армії та її повної підтримки, то треба зробити все, щоб спровокувати конфлікт між НАТО та росією

- заявив Фіцо.

Він повторив, що "Захід понад чотири роки марно підливав олію у вогонь в Україні".

При цьому Фіцо визнає, що війну розпочала Росія, коли напала на Україну, але наголошує: "росію неможливо перемогти у звичайній війні, лише за допомогою ядерної зброї".

Якщо хтось зацікавлений у тому, щоб спровокувати військовий конфлікт між НАТО та росією з метою задоволення власних національно-державних інтересів, то він повинен нести за такий крок власну відповідальність і не перекладати її на інші держави-члени НАТО

- додав він.

Фіцо запевнив, що Словаччина не буде брати участь у такому "конфлікті", попри статтю 5 НАТО.

За мого урядування ніхто під вигаданим приводом не вижене словацьких солдатів за межі території Словаччини, щоб вони воювали проти росії чи іншої країни

- наголосив він.

Він заявив, що щомісяця на фронті гине 27 тисяч українських військових. Цю цифру, за його словами, раніше навів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. 

Я не маю права ставити під сумнів ці дані, хоча навмисне перебільшення масштабів людських втрат може вплинути на західний світ, щоб той ще більше збільшив військову та фінансову допомогу Україні

- сказав прем’єр Словаччини.

Втрати України становлять близько 27 тис. вбитими та пораненими щомісяця - Туск19.09.26, 14:01 • 11704 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
НАТО
Роберт Фіцо
Дональд Туск
Словаччина
Україна
Польща