Восени потрібно довести рівень збиття дронів рф вище 90% - Зеленський
Київ • УНН
За чотири дні рф запустила майже 1500 дронів, близько 800 із них були реактивними. Україна посилює ППО та розробляє дрони-перехоплювачі.
Президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство оборони та військових максимально посилити спроможності із протидії російським безпілотникам, щоб восени рівень їхнього знищення перевищував 90%. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Сьогодні були доповіді наших військових по захисту неба. Зараз тактика росіян – на виснаження України, на виснаження українців, передусім саме людей наших
За його словами, російські війська постійно атакують Україну безпілотниками, зокрема застосовують багато реактивних "шахедів". Значну частину дронів українські військові збивають.
Було майже півтори тисячі дронів усіх типів тільки за ці чотири дні, із них реактивних близько восьмисот
Зеленський зазначив, що найбільш складним завданням є знищення саме реактивних дронів. Наразі основним засобом захисту від них є бойова авіація.
Він повідомив, що Україна працює над отриманням необхідних дронів-перехоплювачів. За словами президента, чотири компанії вже розробили відповідні безпілотники, причому в однієї з них техніка є найбільш вдалою.
Максимально зараз і Міністерство оборони, і військові – всі мають постаратись, щоб якнайбільше було у нас можливостей збивати кожен з типів російських дронів
Президент подякував усім членам команди України, які цілодобово працюють над посиленням захисту неба.
Восени потрібно дати відповідь і довести рівень збиття точно вище, ніж 90%
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