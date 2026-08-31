У столиці пропонують послабити комендантську годину і дозволити рух зеленої гілки метро під час тривог

$44.550.0151.880.02
ukenru
16:43 • 2070 перегляди
Наслідки атаки на розподільчий центр мережі "Аврора" - фоторепортажPhoto
15:54 • 8204 перегляди
Зеленський провів "хорошу розмову" із Віткоффом і Кушнером, говорили про визначення дати візиту в Україну
13:35 • 17013 перегляди
У райвідділі поліції на Рівненщині пролунав вибух: один правоохоронець загинув, ще троє - поранені
13:11 • 17533 перегляди
Тривалі повітряні тривоги: уряд готує нові правила для транспорту, бізнесу та комендантської години
Ексклюзив
12:59 • 16889 перегляди
У Раді розглядають голосування "через застосунок" в укритті під час тривог
12:48 • 22490 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали
11:20 • 17168 перегляди
Тім Кук залишає посаду CEO Apple: що змінилося за 15 років і хто його замінитьPhoto
31 серпня, 10:22 • 17706 перегляди
На Київщині після ранкового удару рф гасять пожежі на складах - у ДСНС показали, що зараз на місціPhoto
31 серпня, 09:37 • 15797 перегляди
У Києві школи на тлі затяжних тривог почнуть навчальний рік у змішаному форматі
31 серпня, 09:28 • 16404 перегляди
Після повені в Непалі досі розшукують 56 зниклих українців - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+25°
1.6м/с
49%
747мм
Популярнi новини
"Хімпром" створив в Україні мережу колцентрів для наркобізнесу, сім учасників затримали - прокуратураVideo31 серпня, 07:18 • 7316 перегляди
FT: Маск готовий дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по рф, але рішення має ухвалити Білий дім31 серпня, 07:26 • 11929 перегляди
лавров заявив, що дії НАТО в Арктиці становлять "пряму загрозу" для рф31 серпня, 07:55 • 3638 перегляди
"Вони мене повісять": путін боїться за своє життя і планує відправку на гарматне м'ясо ще 300-400 тисяч росіян - ЗМІ31 серпня, 08:44 • 17495 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto12:27 • 24288 перегляди
Публікації
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали12:48 • 22490 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto12:27 • 24479 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
31 серпня, 09:11 • 28521 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
Ексклюзив
31 серпня, 08:37 • 29128 перегляди
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 128844 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юрій Ігнат
Скотт Бессент
Олексій Білошицький
Актуальні місця
Україна
Китай
Київська область
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 28645 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 28730 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 52130 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 51173 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 68773 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Financial Times
Brent

У столиці пропонують послабити комендантську годину і дозволити рух зеленої гілки метро під час тривог

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Рада оборони Києва пропонує послабити комендантську годину й обмеження руху мостами під час тривог. Також планують змінити роботу метро.

У столиці пропонують послабити комендантську годину і дозволити рух зеленої гілки метро під час тривог

Рада оборони Києва ухвалила звернення до уряду щодо зміни протоколів безпеки, які діють у столиці. Серед пропозицій – послаблення комендантської години, перегляд обмежень руху мостами під час повітряних тривог та зміни в роботі метрополітену, повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

За словами Кличка, столична влада пропонує оновити правила та заходи із забезпечення життєдіяльності Києва з урахуванням нинішніх умов.

Зокрема, йдеться про порядок організації руху мостами столиці під час повітряних тривог. Рада оборони Києва доручила Силам оборони та профільним структурним підрозділам КМДА невідкладно підготувати оптимальні пропозиції щодо зняття обмежень на рух автотранспорту мостами, де вони наразі діють під час тривог.

Крім того, якщо нові протоколи безпеки ухвалять, Київ пропонує змінити порядок роботи метрополітену.

Зокрема, Сирецько-Печерська, або "зелена", лінія метро має працювати під час повітряної тривоги без обмежень. Пропонується забезпечити рух поїздів і перевезення пасажирів через Південний міст між лівим та правим берегами столиці.

Кличко також нагадав, що наземний комунальний транспорт Києва вже працює під час повітряних тривог.

Ще одна пропозиція стосується послаблення комендантської години. Зокрема, столична влада пропонує дозволити транзитному вантажному транспорту пересуватися містом під час її дії, щоб забезпечити ефективну роботу логістики.

Також зміни мають дозволити пасажирам добиратися з вокзалів у випадках, коли потяги, міжміський чи міжнародний транспорт через затримки прибувають до столиці вже під час комендантської години.

Крім того, Київ планує запропонувати уряду розглянути напрацьований містом інший алгоритм роботи бізнесу, окремих медичних і навчальних закладів, а також комунальних установ, які надають послуги мешканцям столиці.

Нагадаємо

Український уряд готує нові правила для транспорту, бізнесу та комендантської години.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
Південний міст (Київ)
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Київська міська державна адміністрація
Віталій Кличко
Київ