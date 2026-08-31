У столиці пропонують послабити комендантську годину і дозволити рух зеленої гілки метро під час тривог

Рада оборони Києва ухвалила звернення до уряду щодо зміни протоколів безпеки, які діють у столиці. Серед пропозицій – послаблення комендантської години, перегляд обмежень руху мостами під час повітряних тривог та зміни в роботі метрополітену, повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

За словами Кличка, столична влада пропонує оновити правила та заходи із забезпечення життєдіяльності Києва з урахуванням нинішніх умов.

Зокрема, йдеться про порядок організації руху мостами столиці під час повітряних тривог. Рада оборони Києва доручила Силам оборони та профільним структурним підрозділам КМДА невідкладно підготувати оптимальні пропозиції щодо зняття обмежень на рух автотранспорту мостами, де вони наразі діють під час тривог.

Крім того, якщо нові протоколи безпеки ухвалять, Київ пропонує змінити порядок роботи метрополітену.

Зокрема, Сирецько-Печерська, або "зелена", лінія метро має працювати під час повітряної тривоги без обмежень. Пропонується забезпечити рух поїздів і перевезення пасажирів через Південний міст між лівим та правим берегами столиці.

Кличко також нагадав, що наземний комунальний транспорт Києва вже працює під час повітряних тривог.

Ще одна пропозиція стосується послаблення комендантської години. Зокрема, столична влада пропонує дозволити транзитному вантажному транспорту пересуватися містом під час її дії, щоб забезпечити ефективну роботу логістики.

Також зміни мають дозволити пасажирам добиратися з вокзалів у випадках, коли потяги, міжміський чи міжнародний транспорт через затримки прибувають до столиці вже під час комендантської години.

Крім того, Київ планує запропонувати уряду розглянути напрацьований містом інший алгоритм роботи бізнесу, окремих медичних і навчальних закладів, а також комунальних установ, які надають послуги мешканцям столиці.

Нагадаємо

Український уряд готує нові правила для транспорту, бізнесу та комендантської години.