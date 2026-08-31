В столице предлагают смягчить комендантский час и разрешить движение по зелёной ветке метро во время тревог

Совет обороны Киева принял обращение к правительству относительно изменения протоколов безопасности, действующих в столице. Среди предложений — смягчение комендантского часа, пересмотр ограничений движения по мостам во время воздушных тревог и изменения в работе метрополитена, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

По словам Кличко, столичные власти предлагают обновить правила и меры по обеспечению жизнедеятельности Киева с учетом нынешних условий.

В частности, речь идет о порядке организации движения по мостам столицы во время воздушных тревог. Совет обороны Киева поручил Силам обороны и профильным структурным подразделениям КГГА безотлагательно подготовить оптимальные предложения относительно снятия ограничений на движение автотранспорта по мостам, где они сейчас действуют во время тревог.

Кроме того, если новые протоколы безопасности будут приняты, Киев предлагает изменить порядок работы метрополитена.

В частности, Сырецко-Печерская, или «зеленая», линия метро должна работать во время воздушной тревоги без ограничений. Предлагается обеспечить движение поездов и перевозку пассажиров через Южный мост между левым и правым берегами столицы.

Кличко также напомнил, что наземный коммунальный транспорт Киева уже работает во время воздушных тревог.

Еще одно предложение касается смягчения комендантского часа. В частности, столичные власти предлагают разрешить транзитному грузовому транспорту передвигаться по городу во время его действия, чтобы обеспечить эффективную работу логистики.

Также изменения должны позволить пассажирам добираться с вокзалов в случаях, когда поезда, междугородный или международный транспорт из-за задержек прибывают в столицу уже во время комендантского часа.

Кроме того, Киев планирует предложить правительству рассмотреть разработанный городом иной алгоритм работы бизнеса, отдельных медицинских и учебных учреждений, а также коммунальных учреждений, предоставляющих услуги жителям столицы.

Напомним

Украинское правительство готовит новые правила для транспорта, бизнеса и комендантского часа.