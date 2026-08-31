В столице предлагают смягчить комендантский час и разрешить движение по зелёной ветке метро во время тревог

$44.550.0151.880.02
ukenru
16:43 • 10420 просмотра
Последствия атаки на распределительный центр сети "Аврора" — фоторепортажPhoto
15:54 • 13357 просмотра
Зеленский провёл "хороший разговор" с Уиткоффом и Кушнером, говорили об определении даты визита в Украину
13:35 • 20245 просмотра
В районном отделе полиции в Ровненской области прогремел взрыв: один правоохранитель погиб, ещё трое — ранены
13:11 • 20646 просмотра
Продолжительные воздушные тревоги: правительство готовит новые правила для транспорта, бизнеса и комендантского часа
Эксклюзив
12:59 • 19857 просмотра
В Раде рассматривают голосование "через приложение" в укрытии во время тревог
12:48 • 25995 просмотра
Новолуние в сентябре: когда наступит новолуние, приметы и популярные ритуалы
31 августа, 11:20 • 17714 просмотра
Тим Кук покидает должность CEO Apple: что изменилось за 15 лет и кто его заменитPhoto
31 августа, 10:22 • 17918 просмотра
В Киевской области после утреннего удара рф тушат пожары на складах - в ГСЧС показали, что сейчас на местеPhoto
31 августа, 09:37 • 15974 просмотра
В Киеве школы на фоне затяжных тревог начнут учебный год в смешанном формате
31 августа, 09:28 • 16610 просмотра
После наводнения в Непале до сих пор разыскивают 56 пропавших украинцев - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
1м/с
62%
749мм
Популярные новости
"Они меня повесят": путин боится за свою жизнь и планирует отправить на пушечное мясо еще 300-400 тысяч россиян - СМИ31 августа, 08:44 • 20691 просмотра
Силы обороны поразили РЛС, командную машину С-400 и склады оккупантов - Генштаб31 августа, 09:21 • 3304 просмотра
Резко возросло число пропавших без вести после наводнения в Непале, погибло более 900 человекVideo31 августа, 10:04 • 5964 просмотра
В рф зафиксировали атаку дронов на Wildberries в екатеринбургеVideo31 августа, 10:38 • 4716 просмотра
Реабилитация и поддержка ребёнка в первые годы жизни: какие услуги можно получить бесплатноPhoto31 августа, 12:27 • 29329 просмотра
публикации
После тревоги или обстрелов не стоит начинать утро в школе с контрольной — в МОН подготовили рекомендации для педагогов18:14 • 722 просмотра
Новолуние в сентябре: когда наступит новолуние, приметы и популярные ритуалы12:48 • 25998 просмотра
Реабилитация и поддержка ребёнка в первые годы жизни: какие услуги можно получить бесплатноPhoto31 августа, 12:27 • 29330 просмотра
Пять человек обратились в Минздрав с жалобами на частную клинику Odrex
Эксклюзив
31 августа, 09:11 • 30720 просмотра
БЭБ не смогло объяснить, почему считает авиализинг роялти, и прикрылось тайной следствия
Эксклюзив
31 августа, 08:37 • 31267 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Юрий Игнат
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Долли Партон похоронили рядом с мужем на частной церемонии в Нэшвилле31 августа, 00:06 • 30390 просмотра
Билли Айлиш провела свадебную церемонию своего брата Финнеаса в КалифорнииPhoto30 августа, 22:06 • 30433 просмотра
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto30 августа, 00:05 • 53903 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер29 августа, 22:05 • 52915 просмотра
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 70469 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Золото
Financial Times
Нефть марки Brent

В столице предлагают смягчить комендантский час и разрешить движение по зелёной ветке метро во время тревог

Киев • УНН

 • 1504 просмотра

Совет обороны Киева предлагает смягчить комендантский час и ограничения на движение по мостам во время тревог. Также планируют изменить работу метро.

В столице предлагают смягчить комендантский час и разрешить движение по зелёной ветке метро во время тревог

Совет обороны Киева принял обращение к правительству относительно изменения протоколов безопасности, действующих в столице. Среди предложений — смягчение комендантского часа, пересмотр ограничений движения по мостам во время воздушных тревог и изменения в работе метрополитена, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

По словам Кличко, столичные власти предлагают обновить правила и меры по обеспечению жизнедеятельности Киева с учетом нынешних условий.

В частности, речь идет о порядке организации движения по мостам столицы во время воздушных тревог. Совет обороны Киева поручил Силам обороны и профильным структурным подразделениям КГГА безотлагательно подготовить оптимальные предложения относительно снятия ограничений на движение автотранспорта по мостам, где они сейчас действуют во время тревог.

Кроме того, если новые протоколы безопасности будут приняты, Киев предлагает изменить порядок работы метрополитена.

В частности, Сырецко-Печерская, или «зеленая», линия метро должна работать во время воздушной тревоги без ограничений. Предлагается обеспечить движение поездов и перевозку пассажиров через Южный мост между левым и правым берегами столицы.

Кличко также напомнил, что наземный коммунальный транспорт Киева уже работает во время воздушных тревог.

Еще одно предложение касается смягчения комендантского часа. В частности, столичные власти предлагают разрешить транзитному грузовому транспорту передвигаться по городу во время его действия, чтобы обеспечить эффективную работу логистики.

Также изменения должны позволить пассажирам добираться с вокзалов в случаях, когда поезда, междугородный или международный транспорт из-за задержек прибывают в столицу уже во время комендантского часа.

Кроме того, Киев планирует предложить правительству рассмотреть разработанный городом иной алгоритм работы бизнеса, отдельных медицинских и учебных учреждений, а также коммунальных учреждений, предоставляющих услуги жителям столицы.

Напомним

Украинское правительство готовит новые правила для транспорта, бизнеса и комендантского часа.

Александра Василенко

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Южный мост (Киев)
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Киевская городская государственная администрация
Виталий Кличко
Киев