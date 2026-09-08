В киевском метро 9 сентября будут тестировать движение на наземном участке во время жёлтого уровня угрозы

До €45 млрд в 2026 году: какие условия должна выполнить Украина для получения финансирования ЕС

До €45 млрд в 2026 году: какие условия должна выполнить Украина для получения финансирования ЕС

До €45 млрд в 2026 году: какие условия должна выполнить Украина для получения финансирования ЕС

До €45 млрд в 2026 году: какие условия должна выполнить Украина для получения финансирования ЕС