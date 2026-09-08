В киевском метро 9 сентября будут тестировать движение на наземном участке во время жёлтого уровня угрозы
Киев • УНН
9 сентября наземный участок Сырецко-Печерской линии будет работать в тестовом режиме во время жёлтой тревоги. Полный запуск запланирован на 10 сентября.
9 сентября поезда на наземном участке Сырецко-Печерской линии киевского метро будут курсировать в тестовом режиме во время жёлтой воздушной тревоги . Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передаёт УНН.
Тестирование продлится накануне запланированного на 10 сентября запуска движения поездов на наземном участке Сырецко-Печерской линии без ограничений во время действия жёлтого уровня
По имеющимся данным, накануне запуска работники столичного метро завершают практическое тестирование новых алгоритмов работы. Специалисты отрабатывают действия в случае объявления жёлтого и красного уровней воздушной угрозы, возникновения нештатных ситуаций и необходимости эвакуировать пассажиров с наземного участка.
Также проверяют порядок информирования пассажиров и взаимодействие машинистов, поездных диспетчеров и дежурного персонала станций.Отдельно обновляют аудиоинформирование для пассажиров в 105 головных вагонах Сырецко-Печерской линии в соответствии с новыми алгоритмами работы.Безопасность пассажиров и работников – приоритет для предприятия
По словам общественного деятеля Андрея Смолия, из-за транспортного коллапса в Киеве образовались очереди из сотен людей.
"В Киеве снова сотни людей стоят в очереди из-за транспортного коллапса. Нужно по возможности давать отбой, потому что ситуация совершенно бедственная", – заявил Смолий.
Напомним
В столице во время жёлтого уровня будет полностью работать Сырецко-Печерская линия метро, также будет сокращено время комендантского часа. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада премьера Сергея Корецкого