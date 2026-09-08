рф готує випробування балістичних ракет із дальністю 800 км і може атакувати об’єкти на заході України - ГУР
Київ • УНН
росія до кінця року планує випробувати нові балістичні ракети дальністю до 800 км. ГУР допускає удари по заходу України.
росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів. Про це заявив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький і додав - ворог може намагатися уразити об’єкти на заході України, передає УНН із посиланням на ГУР.
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Як повідомив Скібіцький на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО, держава-агресор росія збільшує інтенсивність ракетно-дронових ударів по Україні, аби спровокувати соціально-економічну кризу. Для цього в москві прагнуть наростити обсяги виробництва балістичних ракет, а також збільшити дальність цієї зброї.
"За нашими оцінками, до кінця цього року росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів", — повідомив Скібіцький.
Він уточнив, що під час вказаних випробувань балістики росіяни можуть намагатися уразити об’єкти на заході України.
Агресивні плани росії також включають блокаду Чорного моря і спроби втягнути Білорусь у війну проти України та до гібридних операцій проти НАТО.
"На сьогодні ми не бачимо реальних індикаторів підготовки, власне, ударних угруповань на території Білорусі, але ми пам’ятаємо січень-лютий 2022 року. [...] Ключовий фактор, який стримує Білорусь, — це внутрішні ризики, обмежені військові спроможності і потенційні економічні проблеми. Водночас, за нашими оцінками, ми вважаємо достатньо вірогідним те, що Білорусь продовжить надавати підтримку [російським] гібридним заходам, надаючи власну територію для створення тиску на кордоні з державами НАТО й підвищення інтенсивності інформаційно-психологічних операцій", — зазначив генерал-майор.
Скібіцький наголосив, що росія становить загрозу і для України, і для Європи, а також подякував партнерам за підтримку у війні за свободу. Представник ГУР закликав до посилення санкційного тиску на москву, аби остаточно позбавити агресора іноземних компонентів, зокрема для далекобійної зброї, якою агресор вбиває та тероризує українців.
Зеленський: є оновлені дані розвідки про плани рф масштабувати виробництво балістики, будемо протидіяти28.08.26, 15:13 • 4534 перегляди