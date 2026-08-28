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Зеленський: є оновлені дані розвідки про плани рф масштабувати виробництво балістики, будемо протидіяти

Київ • УНН

 • 614 перегляди

Зеленський повідомив про оновлені дані розвідки щодо планів росії збільшити виробництво балістичних ракет. Україна закликає партнерів заблокувати постачання компонентів і посилити санкції.

Зеленський: є оновлені дані розвідки про плани рф масштабувати виробництво балістики, будемо протидіяти

Президент Володимир Зеленський повідомив про отриману доповідь ГУР МОУ, і що є оновлення щодо виробництва росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво, вказавши, що буде протидія, пише УНН.

Маємо зараз й оновлені дані щодо виробництва росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво. Будемо протидіяти, і важливо, щоб була відповідна санкційна підтримка в основних світових юрисдикціях

- зазначив Зеленський у соцмережах за підсумками звіту керівника ГУР МО Олега Іващенка.

Президент вказав: "Усе постачання компонентів, обладнання та верстатів, які росія використовує для виробництва ракет, повинно бути повністю заблоковане. І це відповідальність, зокрема, й партнерів: без іноземних компонентів росіяни не здатні реалізувати жоден з пунктів своєї ракетної програми".

Зеленський отримав доповідь ГУР: підтверджено ефективність дипстрайків, окремі складові експорту рф скоротилися на 80%28.08.26, 15:04 • 786 переглядiв

Юлія Шрамко

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