Зеленський: є оновлені дані розвідки про плани рф масштабувати виробництво балістики, будемо протидіяти
Київ • УНН
Зеленський повідомив про оновлені дані розвідки щодо планів росії збільшити виробництво балістичних ракет. Україна закликає партнерів заблокувати постачання компонентів і посилити санкції.
Президент Володимир Зеленський повідомив про отриману доповідь ГУР МОУ, і що є оновлення щодо виробництва росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво, вказавши, що буде протидія, пише УНН.
Маємо зараз й оновлені дані щодо виробництва росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво. Будемо протидіяти, і важливо, щоб була відповідна санкційна підтримка в основних світових юрисдикціях
Президент вказав: "Усе постачання компонентів, обладнання та верстатів, які росія використовує для виробництва ракет, повинно бути повністю заблоковане. І це відповідальність, зокрема, й партнерів: без іноземних компонентів росіяни не здатні реалізувати жоден з пунктів своєї ракетної програми".
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