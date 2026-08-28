Зеленський отримав доповідь ГУР: підтверджено ефективність дипстрайків, окремі складові експорту рф скоротилися на 80%
Київ • УНН
Зеленський заявив про високу ефективність українських дипстрайків. рф не може повноцінно діяти в морі та розглядає озброєння цивільних суден.
Президент Володимир Зеленський повідомив про отриману доповідь ГУР МОУ, за даними якої підтверджується висока ефективність наших дипстрайків, у рф окремі складові експорту скоротилися за цей місяць на 80% на тлі нездатності оперувати в морі через завдання ударів, і що ворог розглядає оснащення цивільних суден озброєнням, на що буде реагування, пише УНН.
Доповідь керівника ГУР МО Олега Іващенка. Наша воєнна розвідка фіксує, що за внутрішніми російськими документами тільки за цей місяць окремі складові експорту з країни-агресорки вже скоротились на 80%. Це відчутні втрати російського федерального бюджету, а також регіональних бюджетів, які і так перебували на межі банкрутства. Російська сторона визнає, що й кораблі її Чорноморського флоту фактично заблоковані у Новоросійську завдяки нашим ударам дронами та не здатні оперувати в морі. Виходу з такої ситуації російське керівництво не знаходить
Як зазначив Президент, "оскільки російський флот не спроможний забезпечити конвої для торговельного і тіньового флоту, який заходить у відповідні порти, серед рішень, які розглядаються, є оснащення цивільних суден стрілецькою зброєю, засобами РЕБ та військовим персоналом". "Підготуємо відповідні наші засоби реагування на таку мілітаризацію росією судноплавства", - наголосив Зеленський.
"Воєнна розвідка підтверджує високу ефективність наших дипстрайків, зокрема по російських воєнних виробництвах та по обʼєктах нафтової галузі. За наявними у нас даними, які базуються на інформації самої російської сторони, після низки наших далекобійних санкцій проти підприємства "Комбінат "Каменський"" в Ростовському регіоні росіяни втратили значну частину своїх спроможностей у виробництві твердопаливних двигунів для ракет. Продовжимо цю далекобійну роботу", - вказав Президент.
З його слів, "також у ГУР є докази зупинки функціонування одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у Кстові Нижньогородського регіону, який щорічно переробляв 17 мільйонів тонн нафти, а також інших нафтопереробних підприємств. Дякую нашим воїнам за влучність. Слава Україні!".
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