Зеленський отримав доповідь ГУР: підтверджено ефективність дипстрайків, окремі складові експорту рф скоротилися на 80%

Президент Володимир Зеленський повідомив про отриману доповідь ГУР МОУ, за даними якої підтверджується висока ефективність наших дипстрайків, у рф окремі складові експорту скоротилися за цей місяць на 80% на тлі нездатності оперувати в морі через завдання ударів, і що ворог розглядає оснащення цивільних суден озброєнням, на що буде реагування, пише УНН.

Доповідь керівника ГУР МО Олега Іващенка. Наша воєнна розвідка фіксує, що за внутрішніми російськими документами тільки за цей місяць окремі складові експорту з країни-агресорки вже скоротились на 80%. Це відчутні втрати російського федерального бюджету, а також регіональних бюджетів, які і так перебували на межі банкрутства. Російська сторона визнає, що й кораблі її Чорноморського флоту фактично заблоковані у Новоросійську завдяки нашим ударам дронами та не здатні оперувати в морі. Виходу з такої ситуації російське керівництво не знаходить